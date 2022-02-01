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موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2022 ، بعد انقضاء الامتحانات فى كافة أنحاء الجمهورية يتطلع الآلاف من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي لمديريات التربية والتعليم.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2022

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول:-

ومع قرب انتهاء كل عام دراسي، تقوم مديريات التربية والتعليم الفني، بالكشف عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي، حيث تقوم بإرسال الدرجات للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لمراجعتها.

الآن.. موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2022

ووفقًا لمصارد مطلعة فإن مديريات التربية والتعليم، كانت قد وجهت المدراس بضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة المعايير الدقيقة فى تصحيخ الامتحانات، على أن يكون المدرسين القائمين على التصحيح فى غير مدارسهم.

ويجري الآن تنسيق مشترك بين المدارس التعليمية والمديرية لإعداد كشوف نهائية بدرجات الطلاب لإعلانها خلال الأيام المقبلة.

وحسبما أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، فإنه من المرتقب أن يتم رصد نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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وتعد الإدارات التعليمية المختلفة فى المحافظات هى المعنية بالدرجة الأولى بكافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وذلك وفقًا لما أشارت إليه وزارة التربية والتعليم.