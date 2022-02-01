/676681/القبض-على-مدرس-يزور-شهادات-جامعية-في-سوهاج

قام شاب فى منتصف عقدة الخامس من العمر بعمل مركز تدريب لبيع شهادات جامعية والنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية، وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام المدعو "ح.م.ع" 44 عام، مُدرس، بإنشاء وإدارة كيان وهمي تعليمي بدون ترخيص.

واسفرت التحريات صدق المعلومات وقيام مدرس بعمل مركز تعليمي وهمي، بدون ترخيص، تخصص في تزوير الشهادات الجامعية الخاصة بجامعة الأزهر، واستخراج بيانات وشهادات جامعية في مقابل 5 ألاف جنيه للشهادة الواحدة.

و بعد استئذان النيابة و تقنين الاجراءات، تم استهداف مقر المتهم ومداهمة المركز التعليمي الخاص به، وأمكن ضبط المتهم، وبتفتيش ومداهمة، المركز المُشار إليه، عُثر على عدد 20 شهادة جامعية مكتملة البيانات، منسوبة إلى جامعه الأزهر وعدد 4 شهادات خالية من البيانات منسوب إلى جامعة الأزهر، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية جامعة الأزهر، وعدد 90 شهادة بيان درجات مكتملة البيانات منسوب أيضًا لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى عدد من الشهادات الأخرى خالية البيانات.

وايضا اسفرت التحريات قيام المتهم بترويج شهادات دراسية مزورة منسوبة لجامعة الأزهر، في مقابل مبلغ 5 ألاف جنيه للشهادة، وألفان جنيه مقابل بيان الدرجات، وقيام المتهم بمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، مثل التمريض، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والتحاليل الطبية، وشهادات خبرة مختومة بشعار الجمهورية، للراغبين في الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج مصر وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية متنوعه.

ندوات عن قانون 152 بسوهاج

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن عقد ندوات تعريفية بالقانون 152 لتنمية المشروعات بجميع مراكز ومدن المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بعقد ندوة توعوية بالقانون والحوافز و المزايا و إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بقاعة مؤتمرات مجلس مدينة طهطا، بحضور فريدة سلام رئيس المركز، والمهندس نادر عبد الظاهر رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، ومسئولي المنطقة الصناعية بغرب طهطا، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والمشروعات بطهطا .

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أن اللقاء تناول التعريف بمزايا قانون 152 الخاص بتوفيق أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة والغير مرخصة، وضرورة العمل في إطار قانوني والاستفادة من المميزات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والتواصل المستمر مع كافة الجهات و الهيئات المعنية لتفعيل قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية