/676682/مصطفي-عسل-لاعب-الأسكواش-بالنادي-الأهلي-يحتل-التصنيف-الرابع-كأفضل-لاعب-في-العالم

تصدر مصطفي عسل لاعب الأسكواش بالنادي الأهلي، التصنيف العالم من ضمن أفضل لاعبي العالم، حيث جاء في المركز الرابع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مصطفي عسل لاعب الأسكوتش عبر حسابة الشخصي"فيس بوك:" الحمد لله دائما ما اعتقد انه لا يجب الاهتمام بالتصنيف لاني مؤمن بأن الصعود إلى القمه هو الهدف الاسمي وان الالتفات الي أي أمور أخرى قد تعرقلك

تماما كمن يتسلق الجبل فالقاعده الأولي دائما لاتنظر ابدا تحت قدميك

‎لكن وبكل صراحه غلبتني مشاعري واحاسيسي

بعد إلاعلان عن تصنيفي الجديد اختلطت مشاعري و غمرتني لذه لم أشعر بها من قبل اعتقد للظروف الحاليه المحيطة

أعتقد أن نفس الشعور ينتاب عائلتي وفريقي بالكامل والجماهير العظيمه التي تقف خلفي دائما في المره قبل الحلوة

معا ان شاءالله لتحقيق حلمنا المنشود في التربع علي عرش اللعبه لأننا نستحق ذلك ونقدر علي تحقيقه سويًا

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

نجح بيتسو موسيماني في تعيم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، من ناشئين القلعة الحمراء، قبل السفر لكأس العالم للأندية 2022، بمشاركة الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.