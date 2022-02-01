/676683/بالصور--تشريعية-الشيوخ-تستكمل-تيسير-إجراءات-التقاضي-بحضور-المكتب-الفني-للنائب-العام

دوت الخليج

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أكدت أنها تعمل على مناقشة تقرير عن تيسير إجراءات التقاضي، يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أنه هذا الملف سيظل مفتوحًا من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.

هذا واستمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في وقتٍ سابق، لأعضاء اللجنة وبعض النواب، عن مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن آليات تيسير إجراءات التقاضي، حيث أكد النواب على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء من قرارات أو تعديلات تشريعية، والتي تصب في صالح تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضى، وتطوير ودعم المنظومة، والاستفادة من كل التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق نظام الميكنة، وغيرها من إجراءات.

توجيهات رئاسية

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه في وقت سابق بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.