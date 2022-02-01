/676687/أحمد-السجيني-يحذر-من-تحول-القوانين-إلى-حبر-على-ورق

بمناقشات الآثر التشريعي لقانون تنظيم المركبات..

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القوانين التي ناقشتها لجنة الادارة المحلية تستهدف تطوير الممارسات و تعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن، محذرا من ان تتحول القوانين الي حبر على ورق دون ان تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.

دوت الخليج

محلية النواب تدرس الاثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم المركبات في الشوارع

جاء ذلك خلال مناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.

و ناقش الاجتماع مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات و قال السجيني ان المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم لانه يرى اثار الرسوم في التطبيق العملي.

و قال السجيني " اللجنة ستواصل متابعة الاثر التشريعي محذرا من سوء تطبيق القانون مضيفا " اثار القانون و تطبيقه لا شك تنعكس على ارض الواقع و ردود الافعال تظهر امام الجميع.

و قال السجيني للتنفيذيين المشاركين في الاجتماع " لا يجب ان اصل الى مرحلة ان اقول " اما ان يكون هناك تطبيق جيد للقانون و لا نقول ان اكرام الميت دفنه؟! مستنكرا عدم تنفيذ ما وعدت به الجهات المحلية في بعض الاماكن و قال سنعقد اجتماع اخر في الاسبوع الاول من مارس لمتابعة قياس الاثر التشريعي.

و طالب السجيني بامداد اللجنة بكراسات الشروط الحديثة لمتابعة التنفيذ على ارض الواقع و قال النائب عمرو درويش امين سر اللجنة "لا شك ان هناك خلل في تفعيل المنظومة و هذا يعكس تقصير و لا شك ان الاثر التطبيقي يختلف من محافظة لاخري

و عرض اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة الموقف بمحافظة القاهرة موضحا ان هناك كراسات شروط و ان الامر يخضع لفكرة الكثافات المرورية و المساحة و نوع الاستخدام و تابع مفيش حد بيورث الشارع الان هناك من يتقدم و يكون هناك اختيار وفقا لشروط و ضوابط.

و عقب النائب احمد السجيني " الاسبوع الاول من مارس سنتابع نتيجة التطبيق في محافظة القاهرة و باقي المحافظات و عرض اللواء علاء بدران سكرتير عام الجيزة خطة المحافظة على اللجنة و الاثر التطبيقي و قال ان الامر يخضع لضوابط و شروط يتم تطبيقها على ارض الواقع و يتم متابعة التطبيق على ارض الواقع