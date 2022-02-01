/676691/المخرجة-مريم-أبو-عوف-بعد-اختيار-ليه-لأ-أفضل-مسلسل-بهدي-التكريم-لعمتي-تفاصيل

تم اختيار مسلسل ليه لأ الجزء الثاني كأفضل مسلسل في عام 2021، وجاء ذك بتصويت الجمهور في إستفتاء قامت به “عرب وود”، وقامت مخرجة العمل مريم أبوعوف بتوجيه رسالة لعمتها الراحلة مها أبو عوف على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج الرسالة التي وجهتها مخرجة مسلسل ليه لأ الجزء الثاني لعمتها الراحلة مها أبو عوف وذلك خلال السطور القادمة.

رسالة مريم أبو عوف لعمتها الراحلة

وجهت المخرجة مريم أبو عوف رسالة للراحلة مها أبو عوف بعد إختيار مسلسل ليه لأ الجزء الثاني كأفضل مسلسل في عام 2021، وكانت الرسالة محتواها”الحمد لله.. اخيراً خبر حلو السنة دي.شكراً لكل اللي اشتغل على المسلسل قدام الكاميرا و وراها، كان معايا فريق الاحلام فعلاً و بهدي التكريم بالأخص لعمتي الحبيبة مها ابو عوف، مها كملت تصوير المسلسل بعد اسبوعين من عملية جراحية كبيرة، شكراً يا عمتي انك علمتينا كلنا درس عن احترام العمل مهما كانت الظروف”.

معلومات عن الراحلة مها أبو عوف

بدأت الفنانة مها أبو عوف مسيرتها الفنية منذ سنوات، بصحبة شقيقها الفنان عزت أبو عوف وشقيقاتها الثلاثة، من خلال فرقة غنائية باسم 4 m، ومن بعدها بدأت الدخول في عالم التمثيل، حيث ظهرت كوجه جديد في فيلم لا تظلموا النساء عام 1980، وتوالت بعدها أعمالها ونجاحتها حتى الشهور الماضية، التي تم فيها عرض آخر مسلسل شاركت فيه مها أبو عوف، وهو مسلسل الحرير المخملى، والذى عرض خلال الأشهر القليلة الماضية وكان المسلسل من بطولة كلاً من: مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى.

بالإضافة إلى أن العمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملى لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن، قدمت الفنانة القديرة مها أبو عوف أشهر أعمالها وهي سلسلة أجزاء سي تكوم راجل وست ستت، بطولة أشرف عبد الباقي، لقاء الخميسي، إنتصار، برفقة فريق عمل كبير.