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موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الاول ، على محرك البحث جوجل تزداد عمليات البحث على نتيجة الصف الثاني الثانوي وذلك بعد انقضاء الامتحانات واقتراب إعلان النتيجة فى مختلف المديريات التعليمة.

دوت الخليج، نرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة الصف الثاني الثانوي:-

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الاول

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الأول، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

ووفقًا للنهج المتبع من قبل وزارة التربية والتعليم، فإنها تعمل على إتاحة نتيجة الثانوية العامة بجميع مراحلها من خلال الموقع الإلكتروني وذلك تسهيلًا على المواطنين الساعين للحصول على الدراجات.

الآن.. موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 الترم الاول

ونشير فى السطور التالية الخطوات التى من خلالها يمكن الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي، وهى كالتالي:-

أولا: تسجيل الدخول عبر موقع الوزارة من خلال هذا اللينك (https://www.dostor.org/thanwya.emis.gov.eg) ثانيا: اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة. ثالثا: كتابة بيانات الطالب بالتفصيل. رابعا: تحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب. خامسا: إدخال كود الطالب السري والمدرسة والإدارة التعليمية. سادسا: اختيار نوع التعليم المقيد به الطالب. سابعا: الضغط على زر الاستعلام الإلكتروني عن الدرجات. ثامنا: ظهور كافة درجات الطالب الراغب في الاستعلام.

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يجب كتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب الراغب فى الحصول على النتيجة بدقة، حتى تتاح المعلومات الخاصة به بشكل كامل.