المصريين الأحرار ناعيًا محجوب :"ترك إرثًا من المحبة ونموذجًا لخدمة الوطن"

/676693/المصريين-الأحرار-ناعيا-محجوب-ترك-إرثا-من-المحبة-ونموذجا-لخدمة-الوطن

تقدم حزب «المصريين الأحرار» بخالص العزاء للقيادة السياسية وشعب مصر العظيم في رحيل رجل خدم بلادة بأمانة وشرف وترك إرثاً حافلا من المحبة وتاريخ مشرف وهو اللواء محمد عبد السلام المحجوب.

دوت الخليج

وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، إننا نودع الريس زكريا الضابط والمقاتل ورجل المخابرات الساهر والقنصل والمحافظ الوزير وكان اللواء محجوب نموذجاً يحتذى به في العطاء والعمل لخدمة الوطن.

وأضاف، أن الراحل عبر تاريخه حفر بصمات المحبة والخدمة وضرب أروع الأمثلة في خدمة الوطن، ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبة وذويه الصبر والسلوان.

وفاة اللواء عبدالسلام المحجوب

أعلن حفيد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وفاة جده مساء اليوم الاثنين، وزير التنمية المحلية الأسبق ومحافظ الإسكندرية والإسماعيلية الأسبق.

واللواء المحجوب وزير أسبق لوزارة التنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، وهو حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.

محلية النواب تقف دقيقة حداد على روح الراحل عبدالسلام المحجوب

نعى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير الإدارة المحلية الأسبق، الذي وفاته المنية أمس الإثنين، داعيًا أعضاء اللجنة للوقوف دقيقة حداد وذلك في مستهل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.