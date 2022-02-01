محلية النواب تناقش الآثر التشريعي لقانون تنظيم المركبات..وتقف دقيقة حداد على روح اللواء محمد عبد السلام المحجوب.. و"السجيني" :هو من علمني المحليات

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، كما ستطرق المناقشة إلى مدى تأثير تطبيق القانون على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.

دوت الخليج

مناقشات الآثر التشريعي لقانون تنظيم المركبات

هذا وتأتي مناقشة الأثر التطبيقي للقانون في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 19 من أكتوبر سنة 2021 في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، كانت قد منحت، خلال اجتماعاتها في شهر أكتوبر 2021، وزارة التنمية المحلية، مهلة ثلاثة أشهر لعرض خطتها في تطبيق أحكام قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، وأوصت بتدريب القائمين على تطبيق القانون.

هذا وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها رقم 11 قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المركبات

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه يتم تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، وكذلك تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، رخصة قيادة سارية، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

محلية النواب تقف دقيقة حداد على روح اللواء محمد عبد السلام المحجوب.. و"السجيني" :هو من علمني المحليات

نعى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير الإدارة المحلية الأسبق، الذي وفاته المنية أمس الإثنين، داعيًا أعضاء اللجنة للوقوف دقيقة حداد وذلك في مستهل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، كما ستطرق المناقشة إلى مدى تأثير تطبيق القانون على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.