شكرى يؤكد أهمية تهيئة مناخ إحياء مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - وصرّح السفير أحمد حافـظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الرجوب أحاط وزير الخارجية بآخر المستجدات فى الأراضى الفلسطينية، وما تشهده الساحة الفلسطينية من تحديات واستحقاقات خلال الفترة المقبلة، كما تم تناوُل الرؤى حول فرص تحريك مسار العملية السياسية والاتصالات مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية.

وأعرب الرجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطينى، بما فى ذلك محورية الدور المصرى فى تحقيق المُصالحة الوطنية الفلسطينية المنشودة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى أكد، من جانبه، مساندة مصر للجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز الوضع الفلسطينى على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية بما فى ذلك دعم المتطلبات التنموية فى سائر أنحاء الأراضى الفلسطينية، فضلاً عن التأكيد أيضا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطينى والإسرائيلي، مع دعم جميع سُبل التحرك قُدمًا بغية تحقيق ما يصبو إليه الشعب الفلسطينى الشقيق من حقوقه المشروعة، وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقا لجميع مقررات الشرعية الدولية.