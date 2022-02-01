بمشاركة 120 طفلا.. انطلاق فعاليات جامعة الطفل بـ«قومى البحوث» الأحد

جدة - نرمين السيد - يفتتح رئيس المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم، يوم الأحد المقبل، فعاليات جامعة الطفل لأول مرة بالمركز، إذ يستضيف المركز 120 طفلا فى المرحلة العمرية بين 10-12 سنة من مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك فى إطار برنامج جامعة الطفل الذى تدعمه أكاديمية البحث العلمى وتشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية.





وقال هاشم فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتى إيمانا من المركز بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب والأطفال وحثهم على البحث العليى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم ولخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الإبداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل أفضل. وأضاف أن فعاليات برنامج جامعة الطفل بالمركز الذى يستمر حتى 17 فبراير الجارى تتيح ممارسة كثير من الأنشطة العلمية والفنية والتواصل مع أساتذة المركز القومى للبحوث والتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز. وأوضح أن الدراسة تتضمن برامج تدريبية لريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلم المصريات والفنون، حيث تقوم مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية بالتدريس بجامعة الطفل من خلال المناهج التى تختارها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

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