جهود الزراعة والطب البيطرى من 25 إلى 31 يناير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وذكر الإنفوجراف أن مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، شنت حملة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 7 أطنان و192 كيلوجرام لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 13 ألف و187 رأسا ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، و203 ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وكذلك تم عقد 19 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة.

بينما واصل مسؤولو مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية المرور على زراعات القمح، وإعطاء المزارعين التوصيات الفنية للمحصول، كما تم عقد اجتماع لمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية ومسؤولى كارت الفلاح والبساتين والأراضى والمياه لمتابعة صرف أسمدة ومنظومة تحديث الرى، كما تم عقد ندوة حول محصول الفراولة، كما أعلنت مديرية الطب البيطرى عن توفير التحصينات المجانية يتم منحها مرتين سنويا للكتاكيت الموجودة فى الحضانات التى تستمر فيها التربية حتى عمر 20 يوما.



وفى مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، تم عقد اجتماع لبحث تنفيذ سياسة الدولة حول تحديث الرى، كما شمل الاجتماع بحث موقف الزراعات التعاقدية لمحصولى فول الصويا وعباد الشمس استعدادا للموسم الصيفى، وكذلك متابعة دودة الحشد الخريفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للمكافحة فى حالة ظهورها وطرق المكافحة والمبيدات الموصى بها.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، فى الاجتماع التنسيقى للمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، كما أعلنت المديرية عن تنفيذ الإزالة الفورية لـ(44) حالة بسيطة ومتوسطه بمركزى منوف ـ قويسنا، فضلا عن عقد 32 ندوة بجميع مراكز المحافظة حول زراعة القمح، والرى الحديث، وتجميع الالبان.

كما قام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير معهد بحوث القطن بزيارة لمحافظة كفر الشيخ لمتابعة محطات إعداد بذرة القطن بسخا، استعدادا لموسم زراعو المحصول، وإنتاج بذور ذات إنتاجية عالية لدعم المزارعين.



كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، حملة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 74 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، كما أعلنت عن بدء الحملة القومية ضد مرضى التهاب الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وإعطاء أكثر من 34 ألف جرعة ضد المرضين، كما تم إعطاء أكثر من 9 آلاف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذلك تم تنظيم 49 ندوة إرشادية و119 لقاء إرشاديا للتوعية بالمشروعات القومية مثل إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن آمن وصحى وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض إنفلونزا الطيور.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عن استمرار حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، إذ تم إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية بمراكز كوم حمادة ووادى النطرون، كما عقدت مديرية الزراعة بالنوبارية اجتماع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم المرور على حقول القمح تحت الرى بالرش المحورى فى مزرعة طيبة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 6 حالات تعد بسيطة على الأراضى الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية.



كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، يوم حقل لمحصول الشعير ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية المحصول، كما تم فقد المحجر البيطرى بالقابوطى الجديد، وعقد الندوة الإرشادية، لتوصيل التوصيات الفنية لمزارعى منطقة شباب الخريحين.

بينما واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الإدارات الزراعية الجمعيات بفارسكور، وكفر سعد لمتابعة كافة أعمال الإدارة، ومتابعة عمليات توزيع الأسمدة، كما تم المرور على حقول القمح، وعقد اجتماع مع مديرى الإدارات الفنية والإدارية حيث تم مناقشة ملف الأسمدة والرى الحديث ومشروعات المجلس الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى، وكذا تطوير كافة الجمعيات وتفعيل دورها لخدمة المزارعين.



وفى محافظة السويس، أعلنت مديرية الطب البيطرى عن انطلاق حملة التحصين ضد الجلد العقدى، والتى تستمر لمدة شهر، حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وافتتحت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، فعاليات ندوة مشروع البتلو، وكيفية إيجاد علف بديل بالتعاون مع قطاع الإنتاج الحيوانى بالوزارة، كما تم عقد ندوة حول الآفات الحشرية التى تصيب محصول القمح والمكافحة المتكاملة لهذه الآفات الحشرية، وذلك بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح، كما تم المرور على زراعات القمح، بالمحافظة بعد موجة الطقس السيء، كما تم عقد اجتماع طارئ مع مديرى الإدارات الزراعية ومسئولى حماية الأراضى لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة، كذلك تم إزالة عدد 8حالات تعدى على الاراضى الزراعية بمركز الفيوم، وعقدت مديرية الطب البيطرى ندوة إرشادية بمركز تجميع ألبان الحصاوى، حول كيفية الحصول على كوب لبن نظيف صحى خالى من أى أمراض.



كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا عن استمرار حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمركز ملوى.

وواصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء متابعة الزراعات الشتوية بمدينة طور سيناء، وزراعات القمح برأس سدر، ونشر التوصيات الفنية للمزارعين، كما تم تنفيذ قافلة زراعية تنموية بمدينة نويبع، والمرور على الحقول الإرشادية، كما تم تنظيم ندوة بديوان مديرية الزراعة حول أثر استخدام التكنولوجيا على أداء الموظف الحكومى، كما تم متابعة سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ.