الجيزة تنفذ 95 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة (صور)

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أى مخالفات أو تعديات، مؤكدا أن محافظة الجيزة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة، بإزالة 95 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى أملاك الدولة بمراكز العياط وأطفيح ومنشأة القناطر، حيث شملت قيام مركز ومدينة العياط بإزالة 45 حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة 2505 م بقرية جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع رى قناطر الدلتا تنفيذ (45) قرار إزالة لتعديات على أراضى الدولة بمساحة 11825 م2 بقرية الجلاتمه، كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة 5 حالات تعد على أراضى أملاك دولة بقرية القبابات على مساحة 2000م2 فى المهد.

ولم تتوقف مجهودات مواجهة المخالفات، حيث قام مركز كرداسة بإزالة بدروم مقام بالمخالفة بمنطقة جرانة بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة أساسات البناء بدون ترخيص بعزبة النخل، وجارٍ متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.