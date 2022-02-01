مايا مرسى تهنئ المرأة العربية بعيدها: وجودك النور الذى يشرق فى سماء أوطاننا

جدة - نرمين السيد - وتابعت مايا مرسى، فى رسالة لها بمناسبة يوم المرأة العربية: "وجودك هو النور الذى يشرق فى سماء أوطاننا، ستظلين مصدر العطاء والمحبة، وأصل هذه الأرض التى طرحت ثمار الخير فى بلادنا". واختتم قائلة: "لنقف معا يدا بيد كشقيقات تجمعنا الهوية العربية الأصيلة نقوى بوحدتنا ولنصنع مستقبل جديد لبلادنا وللأجيال القادمة".

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