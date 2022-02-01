استمرار فتح معبر رفح البرى للعبور وإدخال المساعدات لقطاع غزة

أكدت السلطات المصرية المسئولة عن تشغيل معبر رفح البرى، استمرار فتح وتشغيل المعبر، اليوم الثلاثاء، للعبور بين الجانبين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك للتيسير على الإخوة الفلسطينيين طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشارت المصادر إلى مواصلة فتح وتشغيل المعبر اليوم لعبور العالقين والحالات الإنسانية من الجانبين، مع استمرار إدخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وأكدت استمرار تواجد الأطقم الإدارية والفنية للتيسير على الإخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين ، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

ومما يذكر أيضا أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية في أي وقت ولإدخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات (ووفقا للحاجة)، بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.