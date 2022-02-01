طقس غدا الأربعاء.. ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الأربعاء، ارتفاع نسبى فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 08 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى -1.