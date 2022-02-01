الأوقاف تعلن أسماء "المجموعة الرابعة" المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة من قنا وبني سويف

أعلنت وزارة الاوقاف أسماء المجموعة الرابعة من المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة من خريجي الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

وأكدت الوزارة أن جميع من سينجح في هذه المسابقة سيتم اعتماده على بند التحسين، وسيتم الاختبار شفويًّا بالمديريات الإقليمية.

وقال بيان الوزارة إنه على الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان من السادة الآتية أسماؤهم الحضور بمقر مديريات الأوقاف التابعين لها، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ؛ لحضور الاختبارات الشفوية الأولية؛ حيث يتم تصعيد من يجتاز الاختبار منهم بنجاح لأداء الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة، أو الاختبار المركزي الذي تجرية الوزارة بالمديرية حسب الأحوال والأعداد، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ومدون بها الحالة الوظيفية أو إفادة من جهة العمل بطبيعة الوظيفة التي يشغلها، وذلك على النحو التالي:

يوم الأحد الموافق 6 / 2 / 2022م، وهم:

م - الاسم - المديرية

1. إبراهيم أحمد إبراهيم - قنا .

2. إبراهيم أحمد إسماعيل أحمد - قنا

3. إبراهيم بربري محمد محمود - قنا

4. إبراهيم جودة أبو الفضل محمد - قنا

5. أبو بكر عزت حسن محمد - قنا

6. أبو زيد عبد الله محمد أحمد - قنا

7. أبو طالب حسان أمين - قنا

8. أحمد أبو الحمد عبد الراضي جبر - قنا

9. أحمد أبو المجد أحمد دردير أحمد - قنا

10. أحمد جابر عباس محمد - قنا

11. أحمد حسن عباس عبد الكاتب - قنا

12. أحمد حسن محمد محمود - قنا

13. أحمد حصب الله أحمد عمر - قنا

14. أحمد خلف الله عبد المقصود أحمد - قنا

15. أحمد خلف صبري مصطفى - قنا

16. أحمد رمضان محمد فرهود - قنا

17. أحمد سعد الدين محمد سعد الدين - قنا

18. أحمد سعيد شرف الدين علي - قنا

19. أحمد شوقي أحمد ثابت - قنا

20. أحمد صابر أحمد محمد - قنا

21. أحمد صدقي جعفري جعفر - قنا

22. أحمد عبد الحليم محمود محمد - قنا

23. أحمد عبيد عمر عبد الله - قنا

24. أحمد عز الدين أمين رسلان - قنا

25. أحمد عفت محمد صادق - قنا

26. أحمد علي تركي أحمد - قنا

27. أحمد علي عوض عسران - قنا

28. أحمد فراج محمد أحمد - قنا

29. أحمد فؤاد محمود أحمد - قنا

30. أحمد كمال عبيد سيد أحمد - قنا

31. أحمد كمال مصطفى - قنا

32. أحمد محمد أحمد علي - قنا

33. أحمد محمد أحمد محمد - قنا

34. أحمد محمد صلاح الدين الغزالي - قنا

35. أحمد محمد عبد الراضي - قنا

36. أحمد محمد عبد العزيز عمر - قنا

37. أحمد محمود شاكر خلف الله - قنا

38. أحمد محمود طه إبراهيم - قنا

39. أحمد مرزوق زعير خليل - قنا

40. أحمد نبيل عبد الرحيم عوض حامد - قنا

41. أسامة عبد الباقي محمد عبد الله - قنا

42. أسامة مختار طه أحمد - قنا

43. إسلام عبد الحميد عبد العزيز رضوان - قنا

44. إسلام فتحي عبد العزيز محمد - قنا

45. إسماعيل حسان أمين - قنا

46. إسماعيل طارق عزت فهمى أبو سحلي - قنا

47. أشرف السيد مشوادي عبد الكريم - قنا

48. أشرف محمد حسن محمد علي - قنا

49. أكرم محمود جاد الكريم - قنا

50. أمين عبد العاطي محمد عبد اللطيف - قنا

51. ربيع إبراهيم الدسوقي محمد عبد العليم - بني سويف

52. خالد راضى عبد العال عثمان - بني سويف

53. أحمد عبد الله سعد خالد - بني سويف

54. عاشور شحاته جوده السيد - بني سويف

55. أحمد محمد محمود حماد - بني سويف

56. أحمد جابر محمد ضيف الله - بني سويف

57. عبد الحميد عبد الغفار عبد المعتمد - بني سويف

58. خالد حلمي علي جمعة - بني سويف

59. أحمد محمد فتحي محمد - بني سويف

60. أحمد محمد علي أحمد - بني سويف

61. أحمد عبد الله سيد محمد - بني سويف

62. صالح حسين مرعي - بني سويف

63. أحمد عبد الجواد محمود عبد الجواد - بني سويف

64. ايمن محمد سيد عبد العزيز - بني سويف

65. عبد الرحمن محمد شحاته - بني سويف

66. أحمد حسين سيد محمد - بني سويف

67. أحمد رجب سعداوى جاب الله - بني سويف

68. أحمد سيد إبراهيم بن - بني سويف

69. حماده سيد محمود عبد الباقي - بني سويف

70. سيد عبد الحليم علي محمد - بني سويف

71. عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح حسين - بني سويف

72. عمر فتحي محمد تمام - بني سويف

73. محمد سيد محمد أحمد - بني سويف

74. محمد شعبان محمد عبد اللطيف - بني سويف

75. محمد طه محمود - بني سويف

76. محمد محمود ابوطالب فرج - بني سويف

77. محمدشعبان أحمدعبد الحليم - بني سويف

78. محمود بدوى على مبروك - بني سويف

79. هاني ماهر توفيق جوده - بني سويف

80. هشام محمد مصطفى رياض - بني سويف

81. عمر حمدى محمد مرسي - بني سويف

82. محمد سيد رشاد حسين - بني سويف

83. طه حمدي فتحي عبد القادر - بني سويف

84. محمود عبد الحميد عبد العظيم - بني سويف

85. ضياء محمد السيد سالم - بني سويف

86. إمام أحمد إمام أحمد - بني سويف

87. محمود إبراهيم محمود إبراهيم - بني سويف

88. محمد حسن عبد المنعم فرج - بني سويف

89. البطل محمد مجاهد أبو الخير - بني سويف

90. ناجح رجب جمعه عبد الله - بني سويف

91. عاشور سلامه سيد عبد المحسن - بني سويف

92. أحمد سامي عبد المولى فرج الله - بني سويف

93. فتحي طلبة محمود عبد الجواد - بني سويف

94. علي محمد قرني محمد - بني سويف

95. هشام محمد سعد محمد - بني سويف

96. محمود محمد عرابى خليفة - بني سويف

97. عمر حسين محمد حسين - بني سويف

98. بدر محمد عبد الله حسين - بني سويف

99. عبد الغني مصطفى جابر عبد الله - بني سويف

100. مصطفى راضي سعيد مصطفى - بني سويف

الاثنين الموافق 7 / 2 / 2022م، وهم:

1. أمين أبو زيد أمين خميس - قنا

2. أمين حسن أمين حسن - قنا

3. أنور عبد اللاه حسين السيد - قنا

4. أيمن محمد حسن محمد علي - قنا

5. أيمن محمد علي محمد - قنا

6. أيمن منصور توفيق - قنا

7. إيهاب أسامة الصغير أحمد - قنا

8. إيهاب محمد أمين أحمد - قنا

9. بركات حسن عباس عبد الكاتب - قنا

10. توفيق عبد الحفيظ محمد مدني - قنا

11. الثابت عاصم محمد الثابت إسماعيل - قنا

12. جبريل إبراهيم عبد اللطيف محمود - قنا

13. جعفر محمد صديقي محمد - قنا

14. جمال علي السيد عمر - قنا

15. جمال موسى عبد الهادى محمد - قنا

16. الجوهري عز أحمد منعي - قنا

17. حازم عبد البر عبد العاطي سعد - قنا

18. حجاج سليم محمد أحمد - قنا

19. حسام الدين عبد العال حمزة الجالس - قنا

20. حسان محمود أحمد محمود - قنا

21. حساني محمود محمد خليل - قنا

22. حسانين عيسي حسانين أحمد - قنا

23. حسن إبراهيم محمد إبراهيم - قنا

24. حسن أحمد راشد محمد - قنا

25. حسن السيد حمدان أحمد - قنا

26. حسن سيد أحمد محمد - قنا

27. حسن كمال محمود حسن - قنا

28. حسن محمد أبو الفتوح سعد الدين - قنا

29. حسين بحر حسن محمد - قنا

30. حسين حمدان حسين حنفي - قنا

31. حسين عارف قاسم حسين - قنا

32. حسين عبادي حسين - قنا

33. حسين عبد العليم محمد محمود - قنا

34. حسين عبد المنطلب أحمد سالم - قنا

35. حسين عبود عبد الله حسن - قنا

36. حمادة محمد حسانين السيد - قنا

37. حمادة محروس محمد عبد الراضي - قنا

38. حمادة محمد أحمد محمود - قنا

39. حمدي جاد عبد السلام محمد - قنا

40. حمدي عبد العزيز أحمد - قنا

41. حمدي أحمد محمد خليل - قنا

42. حمدي حسين عسران محمد - قنا

43. خالد على إبراهيم محمد - قنا

44. خالد فتحي أحمد مصطفى - قنا

45. رشاد عاطف مصطفى رسلان - قنا

46. رمضان جبريل مدني أحمد - قنا

47. زايد محمد فؤاد هلال - قنا

48. زكريا محمود عبد الباسط علي - قنا

49. سلام عبد الله علي خليل - قنا

50. السيد قاعود فراج محمد - قنا

51. حسن محمد محمد حسن - بني سويف

52. سيد خلف شعيب أحمد - بني سويف

53. عبد العزيز يوسف أحمد محمد - بني سويف

54. إبراهيم أحمد إبراهيم إسماعيل - بني سويف

55. أبو بكر منشاوي أبو بكر منشاوي - بني سويف

56. محمود محمد علي محمد - بني سويف

57. نورالدين سيد نورالدين حسين - بني سويف

58. محمد محمد قطب محمد - بني سويف

59. عمرو إبراهيم شعبان قرني - بني سويف

60. زين العابدين على صالح حافظ - بني سويف

61. رضوان محمد رضوان محمد - بني سويف

62. أحمد سيد محمد أحمد - بني سويف

63. طه رجب جمعه عبد الله - بني سويف

64. محمود محمد أحمد قرني - بني سويف

65. محمود جابر محمود رستم - بني سويف

66. طه سند على محمد - بني سويف

67. على محمد على محمد - بني سويف

68. حسن علي عثمان عمر - بني سويف

69. محمود عامر خميس محمد - بني سويف

70. عبد الرحمن مصطفى عبد النبي - بني سويف

71. أحمد محمد معبد فضل - بني سويف

72. أحمد عبد الله عليوه محمد - بني سويف

73. مصطفى علي عبد الوهاب - بني سويف

74. مؤمن محمد محمود محمد - بني سويف

75. عبد الرحمن محمد ربيع راضي - بني سويف

76. أحمد علي محمد عبد الكريم - بني سويف

77. أحمد محمود مختار بشير - بني سويف

78. عماد عبد الحليم حسن زارع - بني سويف

79. وليد صلاح عوكل عيسي - بني سويف

80. هشام زكريا رجب - بني سويف

81. أبو الخير محمد محمد يحى - بني سويف

82. حسين محمود عبد الباسط حسن - بني سويف

83. حمادة عبد السميع أحمد عبد العزيز - بني سويف

84. عيد قرني سعد أحمد - بني سويف

85. محمود محمد عبد الفضيل محمد - بني سويف

86. عرفه جلال عبد الجيد محمد - بني سويف

87. محمودهاشم عبد الواحد عبد الهادي - بني سويف

88. حسين علي مصطفى علي - بني سويف

89. يحيى سيد محمود - بني سويف

90. أسامة خميس إبراهيم علي - بني سويف

91. محمود سيد عبد السلام رضوان - بني سويف

92. هاني أحمد ربيع غنيمي - بني سويف

93. خالد عمر محمد معبد - بني سويف

94. أحمد سيد طه أحمد - بني سويف

95. حسين عبد الجواد عبد العظيم عبد الجواد - بني سويف

96. على أحمد عبد الحافظ محمد عمر - بني سويف

97. هشام رمضان إمام سعيد - بني سويف

98. وليد فتحي يسن محمد - بني سويف

99. خالد محمد عبد الله صالح - بني سويف

100. عمر شعبان قطب سيد - بني سويف

الثلاثاء الموافق 8 / 2 / 2022م، وهم:

1. سيف الإسلام أسامة محمد كامل طايع - قنا

2. الشاذلي عبد الوهاب عبد الشافي السمان - قنا

3. صابر محمد أحمد محمد - قنا

4. صبري عبد الهادي عبد الراضي سليمان - قنا

5. صلاح السيد محمد عبد الرحيم - قنا

6. طارق عز الدين محمود شلقامي - قنا

7. طلعت محمد عمر أحمد - قنا

8. طه أحمد عبد النبى محمود - قنا

9. عادل حشمت أبو المجد محمد - قنا

10. عاشور أحمد حسن أحمد - قنا

11. عاطف علي مسعود محمد - قنا

12. عبد الحفيظ محمد بعرور عمر - قنا

13. عبد الحليم مختار عبد اللطيف - قنا

14. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد - قنا

15. عبد الرحمن أحمد محمد على - قنا

16. عبد الرحمن عثمان محمد - قنا

17. عبد الرحمن علي محمد محمود - قنا

18. عبد الرحمن فخري خصيو علي - قنا

19. عبد الرؤوف قاسم محمد حسين - قنا

20. عبد العاطي محمد عبد الخالق أحمد - قنا

21. عبد العزيز فرج الله عبد العزيز - قنا

22. عبد الكريم أحمد محمد طايع - قنا

23. عبد اللاه عبد العليم عبد اللاه كمال الدين - قنا

24. عبد الله برعي محمد برعي - قنا

25. عبد الله ثابت جاد الرب بغدادي - قنا

26. عبد الله شمس الدين إبراهيم محمود - قنا

27. عبد الله فريد أبو الحمد - قنا

28. عبد الله محمود عبد الله حسن - قنا

29. عبد الناصر عبد الفتاح عبد الحميد - قنا

30. عبد الناصر علي أحمد علي - قنا

31. عبد الناصر فهمى مناع محمد - قنا

32. عبيد على أحمد بكرى - قنا

33. عثمان حفني عثمان حفني - قنا

34. عثمان عبد الله جبريل حسن - قنا

35. علاء أحمد علي محمد - قنا

36. علي محمد أحمد عبد الرحيم - قنا

37. علي محمد علي محمد - قنا

38. علي رمضان الضوي حسين - قنا

39. علي سيد محمد أحمد - قنا

40. علي مسعود علي محمد - قنا

41. عماد أحمد الصغير يوسف - قنا

42. عماد أحمد عبد النبى محمود - قنا

43. عمر أحمد معتوق مهران - قنا

44. عمر عبد القادر طه سعيد - قنا

45. عمر أحمد عامر أحمد - قنا

46. فاروق ممدوح ضيف الله حسين - قنا

47. فهد خليفة إبراهيم علي - قنا

48. كرم صابر عبد اللطيف أحمد - قنا

49. كمال رشدي حمزة - قنا

50. كمال صلاح علي أحمد - قنا

51. بدوي عبد العظيم عثمان خميس - بني سويف

52. عبد الوهاب صالح عبد الوهاب أحمد - بني سويف

53. جمال حسين فولى حسين - بني سويف

54. محمد ماهر عبد الحفيظ أبو العلا - بني سويف

55. كريم امين محمد محمد - بني سويف

56. على نادى جابريوسف - بني سويف

57. أحمد محمد قرني محمد - بني سويف

58. صهيب جمعه عبد الوهاب شافعي - بني سويف

59. عبد الله محمد عبد الفتاح حسن - بني سويف

60. عبيد عبد الله عبد العليم محمد - بني سويف

61. حسني عماد الدين على أحمد على - بني سويف

62. أحمد صابر عبد الظاهر محمد - بني سويف

63. عمرو فاروق إمام سعودى - بني سويف

64. محمد خالد عبد العزيز عطوه - بني سويف

65. محمود رجب عويس قرني - بني سويف

66. محمدمسلم عبد التواب محمد - بني سويف

67. أحمد جمعه مسلم بدر - بني سويف

68. محمد فتحي عباس زيدان - بني سويف

69. أحمد عادل قرني طه - بني سويف

70. رمضان عبد العظيم حسن عبد التواب - بني سويف

71. محمد خلف محمد حسن - بني سويف

72. شعبان محمد إسماعيل مصطفى - بني سويف

73. عمرو محمد سيد محمد - بني سويف

74. كامل محمد كامل رزق - بني سويف

75. محمد سيد سلمان عبد القادر - بني سويف

76. عيد مبروك محمد حسن - بني سويف

77. عبد الله سلامه سيد سالم - بني سويف

78. إسلام رجب فتحي عبد الباقي - بني سويف

79. أحمد حسن شعبان علي - بني سويف

80. حسام محمد عبد العظيم حماد - بني سويف

81. حسين ثابت صابر عبد الغني - بني سويف

82. خالد محمود بكري محمود - بني سويف

83. سلامه درباله ابوسيف على - بني سويف

84. مبروك رمضان إبراهيم مبروك - بني سويف

85. مصطفى محمد قرنى عبد الوهاب - بني سويف

86. أحمد رجب محروس - بني سويف

87. حسين محمد سلطان حسين - بني سويف

88. محمد فتحي عبود حامد - بني سويف

89. محمد فتحي عبود حامد - بني سويف

90. حماده سليمان محمد عبد الحميد - بني سويف

91. عبد اللطيف عبد الجواد عبد اللطيف عبد الجواد - بني سويف

92. محمد عبد السيد محمد سيد - بني سويف

93. محمد محمد عبد الجوادمحمد - بني سويف

94. محمد منصور أحمد محمد - بني سويف

95. محمود عبد المحسن إسماعيل مصطفى - بني سويف

96. وليد محمد إبراهيم جوده - بني سويف

97. ايمن سعيد عيد مسعود - بني سويف

98. أحمد إبراهيم عمار محمد - بني سويف

99. أحمد زكريا محمد غنيم - بني سويف

100. أحمد فرج أحمد قرنى - بني سويف

الأربعاء الموافق 9 / 2 / 2022م، وهم:

1. محمد إبراهيم عبد اللاه أحمد - قنا

2. محمد أحمد أمين أحمد - قنا

3. محمد أحمد علي محمود - قنا

4. محمد أحمد ماضي - قنا

5. محمد أحمد محمد أحمد - قنا

6. محمد إسماعيل محمد إسماعيل - قنا

7. محمد أشرف سيد عبد الرحيم - قنا

8. محمد أشرف متولي عبد النعيم - قنا

9. محمد حسين قاسم محمد - قنا

10. محمد حمتو عباس سعيد - قنا

11. محمد حمدتو أحمد سليم - قنا

12. محمد حمدي محمد - قنا

13. محمد رفعت محمد رسلان - قنا

14. محمد سالم حافظ يوسف - قنا

15. محمد سعد محمد علي - قنا

16. محمد شعبان السبع عبد الرحمن - قنا

17. محمد عبد الباسط عبد العزيز نور الدين - قنا

18. محمد عبد الرحيم أحمد المندوه بدوي إسماعيل - قنا

19. محمد عبد الرحيم حسين أحمد - قنا

20. محمد عبد الغنى إسماعيل أحمد - قنا

21. محمد عبد الله مرسي عبد الله - قنا

22. محمد عبد الناصر فهمي توفيق - قنا

23. محمد عشري محمد عطي - قنا

24. محمد عطية محمد متولي - قنا

25. محمد علي إسماعيل محمد - قنا

26. محمد عمران أبو الوفا عمر - قنا

27. محمد محمود سلامة يوسف - قنا

28. محمد ممدوح عبد النبي حسين - قنا

29. محمد منصور عبد الراضي محمد - قنا

30. محمد نادي خلف محمد - قنا

31. محمد نبيل عبد الرحيم عوض حامد - قنا

32. محمد هنداوي حسن إبراهيم - قنا

33. محمد وافي نور الدين عبيد - قنا

34. محمد يوسف تمام النحاس - قنا

35. محمد سيد محمد محمود - قنا

36. محمد عقيد حسن أحمد - قنا

37. محمود أبو العباس أحمد علي - قنا

38. محمود أحمد إبراهيم علي - قنا

39. محمود حسين عبد الرازق عبد العال - قنا

40. محمود سعد أحمد جاد - قنا

41. محمود شحاتة أحمد محمد - قنا

42. محمود طلعت محمود طايع - قنا

43. محمود عبد الرازق جمعة أحمد - قنا

44. محمود عبد الوهاب محمود رشوان - قنا

45. محمود علي أبو بكر - قنا

46. محمود فايز أبو المجد عبد الحميد - قنا

47. محمود محمد أحمد محمد - قنا

48. محمود محمد حمادة عبود - قنا

49. محمود مصطفى حداد حسن - قنا

50. محمود نجيب أحمد محمد - قنا

51. بهاء حماده فيصل ابوطالب - بني سويف

52. جابر ناجي جابر - بني سويف

53. جلهوم محمد عيد حسن - بني سويف

54. سعيد عطيه محمود عمر - بني سويف

55. شعبان سيد حسنين عبد العاطى - بني سويف

56. عبد الرحمن محمد حسين أحمد - بني سويف

57. عمر على زيدان خميس - بني سويف

58. محمد راضى عبد السلام خليل - بني سويف

59. محمد عبد الله شعبان إبراهيم - بني سويف

60. محمد معتمد عبد اللهى حسن - بني سويف

61. محمود مصطفى عيد - بني سويف

62. مصطفى أحمد مرسي أحمد - بني سويف

63. أحمد محمد محمود أحمد - بني سويف

64. إبراهيم أحمد طه محمد - بني سويف

65. عبد الرحمن محمود تمام - بني سويف

66. سعيد شعبان أبو بكر رياض - بني سويف

67. مرسي أحمد مرسي أحمد - بني سويف

68. محمد حجازي محمد محمود - بني سويف

69. أحمد معوض كمال زكي - بني سويف

70. أسامة زغلول عبد الودود بيومي - بني سويف

71. وليد سلامه جوده عزوز - بني سويف

72. محمد ثروت سلامة ابوحامد - بني سويف

73. أحمد جوده حسين صبره - بني سويف

74. عمر أحمد سعد حسين - بني سويف

75. جمال ثابت إبراهيم حسن - بني سويف

76. أحمد محمود بكري محمود - بني سويف

77. محمود محمد أبو القاسم عبد العليم - بني سويف

78. محمد سيد محمد حسن. - بني سويف

79. أحمد ناجي عبد الونيس حسين - بني سويف

80. أحمدكامل محمددويب - بني سويف

81. محمود طه عبد المحسن عبد العاطي - بني سويف

82. أحمد محمود كامل عبد الحليم محمد - بني سويف

83. أحمد حامد محمد أحمد - بني سويف

84. محمود محمد زكي مبروك - بني سويف

85. مصطفى محمود عبد المنعم عباس - بني سويف

86. إسلام فتحي عبد الجيد حسن - بني سويف

87. أحمد محمد عطية عبد المعطي - بني سويف

88. أشرف سيد محمد عبد الرسول - بني سويف

89. أحمد نور الدين أحمد محمود - بني سويف

90. محمود عبد المنعم حسن محمد - بني سويف

91. عبد الوهاب.طه.عبد الشافي - بني سويف

92. حماده عبد العليم سيد عبد الحفيظ - بني سويف

93. عمرطه محمد طه - بني سويف

94. ربيع حسين محمد حسين - بني سويف

95. حسن عبد المنعم سيد أحمد - بني سويف

96. عبد الرحمن أحمد مبروك أحمد - بني سويف

97. محمود محمد عبد الغفار محمد - بني سويف

98. هشام عمر بكري عبد العال - بني سويف

99. طه زين العابدين جودة محمود - بني سويف

100. محمود محمد سيد عبد الخالق - بني سويف

الخميس الموافق 10 / 2 / 2022م، وهم:

1. محي الدين محمد عبد الغني - قنا

2. مصطفى إبراهيم محمد جاد الله - قنا

3. مصطفى أحمد عبد الخالق أحمد - قنا

4. مصطفى خلف عبد الرحيم - قنا

5. مصطفى سعيد علي طايع - قنا

6. مصطفى شحاتة أحمد محمد - قنا

7. مصطفى صابرين عبد الفتاح عبد الباسط - قنا

8. مصطفى عباس حسن محمد - قنا

9. مصطفى عبد الجواد عبد الحافظ إبراهيم - قنا

10. مصطفى عبد الهادي عبد الستار محمد - قنا

11. مصطفى محمد خطاب يسن - قنا

12. مصطفى محمد موسى محمد - قنا

13. مصطفى محمود يوسف خير - قنا

14. ممدوح ضاحي صلاح حسن - قنا

15. ممدوح محمد جاهين توفيق - قنا

16. مهران ماهر أبو القاسم - قنا

17. هاني حنفى محمود مصطفى - قنا

18. هشام عصمت راشد برعي - قنا

19. وليد أحمد محمد حفني - قنا

20. وليد عنتر عابدين عبد الشافي - قنا

21. وليد محمد محمود أحمد - قنا

22. ياسر سيد محمد أحمد - قنا

23. ياسر صابر عبد الكريم حسانين - قنا

24. يحيى عبد الناصر محمد - قنا

25. يونس خلف الله عبد الرحيم عمران - قنا

26. محمد سيد عبد الحليم عمر - بني سويف

27. محمد محمود صبره جنيدي - بني سويف

28. محمود جمعه عبد العزيز طلبه - بني سويف

29. محمود ربيع امبابي بيومي - بني سويف

30. أحمد شكري محمود سيد - بني سويف

31. طه إسماعيل ربيع حامد - بني سويف

32. محمد مدحت علواني صاوي - بني سويف

33. أشرف عبد العظيم محمد محمد - بني سويف

34. عبد الرحمن جلال حسن عبد المجيد - بني سويف

35. سعيد ربيع سعيد عبد الحميد - بني سويف

36. عبد الرحمن مصطفى سعداوي عبد الرحمن - بني سويف

37. محمودعبد التواب محمدحسنين - بني سويف

38. علاء فتحي علي توفيق - بني سويف

39. علي حسن رمضان حماد - بني سويف

40. محمد خالد علي محمد - بني سويف

41. عمر شعبان فتحي عبد اللطيف - بني سويف

42. خالد علي عبد المنعم رياض - بني سويف

43. أحمد رمضان أحمد عبد القوي - بني سويف

44. محمد سيد قرني محمد - بني سويف

45. نادر سيد ابو هشيمه عويس - بني سويف

46. عماد خالد محمد عبد العزيز - بني سويف

47. شاهر شرف سيد محمود - بني سويف

48. عبد الرحمن خميس مرزوق محمود - بني سويف

49. محمد علي صابر على - بني سويف

50. أحمد شعبان بلال محمد - بني سويف

51. أحمد محروس حمدون محمد - بني سويف

52. أشرف سليمان محمد عبد الحميد - بني سويف

53. مصطفى حسين فكرى عبد السميع - بني سويف

54. حسين عبد الناصر عبد الخالق سيد - بني سويف

55. محمود إبراهيم حسانين أحمد - بني سويف

56. محمود محمد عبد العظيم محمد - بني سويف

57. عبد الله حسين مرعي لطيف - بني سويف

58. محمد محمود محمد محمود - بني سويف

59. محمد سعد أحمد - بني سويف

60. محمد شعبان فتحي عويس - بني سويف

61. مصطفى جمعة عبد التواب محمد - بني سويف

62. محمود جمعة أحمد علي - بني سويف

63. علي سيد حسان محمد - بني سويف

64. أحمد محمد عبد الوهاب عبد الشافي - بني سويف

65. أحمد عمر عبد الحفيظ - بني سويف

66. إسلام محمد محمد يونس - بني سويف

67. حسن محمد إبراهيم علي - بني سويف

68. عبد المجيد بكري طه - بني سويف

69. محمود مصطفى محمد حسانين - بني سويف

70. سيد ربيع سعيد عبد الحميد - بني سويف

71. عبد الرحمن رجب عبد القادر أحمد - بني سويف

72. عبد الرحمن عويس حسن ناصر - بني سويف

73. علي محمد عبد النبي عثمان - بني سويف

74. عبد الله أحمد فراج أحمد - بني سويف

75. عمر عبد الرحمن رمضان أبو الحسن - بني سويف

يوم الأحد الموافق 13 / 2 / 2022م

1. سيد محمد طه مشرف - بني سويف

2. عبد الله محمود محمود محمد - بني سويف

3. محمد نادي أحمد علي - بني سويف

4. عيد جابر هاشم سعيد - بني سويف

5. أبو بكر شعبان على - بني سويف

6. عاطف لطفي سليمان محمد - بني سويف

7. خالد محمد محمد مبروك - بني سويف

8. عبد الله معوض عبد الحميد عيد - بني سويف

9. مجدي عبد الفتاح مرزوق محمد - بني سويف

10. جمال جمعه عثمان - بني سويف

11. عبد الله جمال عويس محمد - بني سويف

12. علاء عصام الدين محمد مصطفى عبد الله - بني سويف

13. حسن أحمد محمد - بني سويف

14. محمد منصور رمضان عبد الرحمن - بني سويف

15. مساعد خلف فهمي حسين - بني سويف

16. محمود حسن إبراهيم - بني سويف

17. محمد صلاح عبد الوهاب عبد الغني - بني سويف

18. عبد الرحمن خميس عبد الفتاح سليمان عبد الرحمن - بني سويف

19. محمود محمد ابو سريع مبروك - بني سويف

20. سعد رجب سعد خلف - بني سويف

21. سيد محمد المنهرا وي ظايط - بني سويف

22. محمود طه محمود عبد السلام - بني سويف

23. أحمد صالح محمود أحمد - بني سويف

24. أحمد بدوي عبد الباسط أحمد - بني سويف

25. محمد صابر عبد الله عبد الوهاب - بني سويف

26. محمود سيد أحمد عيسى - بني سويف

27. ايمن خلف محمد عبد العال - بني سويف