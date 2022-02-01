تفاصيل استعدادات وضوابط اختيار الأم المثالية بشمال سيناء.. تعرف عليها (صور)

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه وجه لجنة اختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة، بالعمل بضوابط الاختيار تحت إشراف أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وبرئاسة علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، لاختيار الأم المثالية على مستوى المحافظة للعام الجاري 2022.
وعقدت اللجنة المكلفة باختيار الأم المثالية بشمال سيناء، اجتماعاً اليوم، الثلاثاء، لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، واستعرضت الطلبات المقدمة ومدى انطباق الشروط عليها.
وتضم اللجنة: إحسان داود غالي، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وسوسن حجاب، رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية وممثلة عن الجمعيات الأهلية، وهدى فاروق، ممثلة عن إذاعة شمال سيناء الإقليمية، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، ومندوب عن مديرية أوقاف شمال سيناء، بمشاركة رئيس قسم الأسرة والطفولة في مديرية التضامن الاجتماعي.
وأعلن علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي ورئيس اللجنة، أن إجمالي الطلبات المقدمة 6 طلبات، حيث تم استبعاد طلب منهم لعدم انطباق الشروط عليه، وأنه من المقرر اختيار 3 أمهات مثاليات ليتم اعتمادهن من المحافظ، وإرسالهن إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإقرارها، حيث سيتم تكريمهن في احتفالات المحافظة بمناسبة عيد الأسرة أو عيد الأم في شهر مارس المقبل.
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