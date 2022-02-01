/676678/الداودى-يفتتح-أول-فرع-للبنك-التجارى-الدولى-CIB-بمدينة-قنا

فى إطار اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتطوير الخدمات إفتتح اللوء أشرف الداودى محافظ قنا، أول فرع للبنك التجارى الدولى CIB بمدينة قنا بحضور الأستاذ الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون البئة وخدمة المجتمع والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وكل من النائب العمدة امبارك، والنائب فتحى قنديل، والنائبة رحاب الغول ، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب و نادر الحديدى مدير اقليم الصعيد والبحر الأحر وسيناء و مارتن لويس مدير العمليات المصرفية لإقليم الصعيد، ومحمد شاهين مدير الفرع ، والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بجامعة جنوب الوادى.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا علي أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبه قال نادر الحديدى أن افتتاح الفرع الجديد يأتي فى إطار سياسة البنك التى تهدف إلى زيادة عدد الفروع والتوسع في الإنتشار الجغرافى لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء ، وكذلك في اطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ، مشيرا إلى أن هذا الفرع مقام على مساحة 450 م بشارع كوبرى دندرة ، وهو يعد الفرع رقم 22 على مستوى اقليم الصعيد والبحر الأحمر وسيناء ، مضيفا أن جميع العاملين بالفرع من خريجى جامعة جنوب الوادى بقنا .

وقال محمد شاهين أن البنك يسعى الى تعزيز تواجده بالمناطق الأكثر تميزا بالمدن لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء ، مشيرا إلى أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث المعايير بما يساعد العملاء على الإستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك وأضاف أن البنك تحت قيادة شريف سامى رئيس مجلس الإدارة ، و حسين اباظة العضو المنتدب، وأحمد عيسى المدير التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية شهد طفرة كبيرة على مستوى زيادة الفروع والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ خطط مستقبلية لإفتتاح المزيد من الفروع داخل محافظة قنا .