/676688/أعضاء-مجلسي-النواب-والشيوخ-يهنئون-محافظ-بورسعيد-للحصول على-شهادة-الأيزو-٩٠٠١

قدم أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، الدكتور محمود حسين و حسن عمار والدكتور عاطف علم الدين ، اليوم الثلاثاء ، خلال فعاليات جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، التهنئة لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، بمناسبة حصول الديوان العام على شهادة الأيزو ٩٠٠١، كأول محافظة على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة الأيزو، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعد فخرا لمحافظة بورسعيد التي يشيد بها القاصي والداني في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وخلال كلمتهم، أشاد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بجهود الأجهزة التنفيذية المتواصلة لإنجاز خطط التنمية والإعمار على أرض بورسعيد، فضلا عن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية و أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب لخدمة المواطنين في المقام الأول و وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

محافظ بورسعيد ينعي وزير التنمية المحلية الاسبق

كما نعي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خلال فعاليات جلسة أعمال المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى وفاة اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية الأسبق ومحافظ الأسكندرية والاسماعيلية الأسبق والذي وافته المنية أمس.

ودعا محافظ بورسعيد الحضور للوقوف دقيقة حداد على روح فقيد الوطن اللواء عبد السلام المحجوب، مؤكدا أن الفقيد الراحل كان قد تولي العديد من المسئوليات الهامة في الوزارات والمحافظات وخلال أوقات مهمة فى تاريخ الوطن، وكان يعمل في كافة الاتجاهات ويبذل المجهودات المضينة في سبيل الوطن، قائلا " من الرجال الذين حملوا على عاتقهم المهام الصعبة للوطن " داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، والمنعقد بقاعة فايزة أبو النجا في الديوان العام لمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب حسن عمار، والنائب أحمد فرغلي، عضوا مجلس النواب.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المختلفة منها : تغيير تخصيص مسطح جراج متعدد الطوابق بمنطقة القنال الداخلى ليصبح 3268.5 متر مربع، وذلك طبقاً للرسومات الهندسية المرفقة، وطلب بالموافقة على تخصيص قطعة أرض شرق سوق السمك الجديد وغرب بمسطح حوالي 10 آلاف متر مربع لإنشاء مول الملابس المستعملة، وكذلك الموافقة على طلب حزب مستقبل وطن بنقل إدارة بحر البقر التعليمية لتكون في نطاق منطقة بحر البقر تيسيراً على المواطنين والموظفين من عاملين ومعلمين.

كما ناقش المجلس، مذكرة مدينة بورفؤاد بشأن إلغاء القرار رقم 97 لسنة 2006 لتخصيص قطعة أرض جنوب بورفؤاد لمديرية الأمن لإقامة معسكر تدريب قوات الأمن، لتعارضه مع مسار طريق اللواء احمد عبدالله الموجود حالياً على الطبيعة والذي تم إنشاؤه في عام 2015، وكذلك تجديد مدة حق الإنتفاع بالأرض المقام عليها مخبز تمويني بمنطقة A30 بمنطقة عمرو بن العاص في حي الزهور.