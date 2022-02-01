/676697/إسترداد قطعتي-أرض-من-غير-الجادين-باجمالى-مساحة-٢٧-فدان-بوادي-النطرون

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على اراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدوله والشعب كاملاً.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين باسترداد قطعتي أرض زراعية بمساحة إجمالية ٢٧ فدان بقرية الحمراء و قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية و وضع لافتات " ارض مستردة أملاك دولة " عليها.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

بالصور.. متابعة أعمال مشروعات حياه كريمة بقري ومدن البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين .

وأشار المحافظ، أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٣ قرية رئيسية و٢٣٨ وحدة قروية وأكثر من ٣٩٤٠ تابع .

مؤكداً على حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات .

حيث تابع اللواء المحافظ عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء : مدرسة الشهيد فتحى شحاتة الابتدائية - مراكز شباب ( المثلث - القاهر - ابو اليسر - الأولى ناصر - القرية الرابعه - الكفاح - العزيمة)

وكذا الوحدة الصحية بالكفاح - ومجمع خدمات الشجاعه - خطوط شبكة الانحدار بقرية الشجاعه - واعمال توسعة طريق زاوية صقر - ومجمع خدمات آدم بمركز ابو المطامير .

وحدة التضامن الاجتماعى - المجمع الزراعى - المجمع الخدمى - مبنى صالة الأنشطة بدمسنا مركز ابو حمص .

توصيل خطوط الانحدار بمحطة رفع بقرية توفيق الحكيم- الوحدة الصحية بقرية حرارة - خطوط الانحدار بقرية عكاشه - مركز تنمية الاسرة والطفل بقرية الابقعين المقام على مساحة ٢٠٠٠ م٢ بمركز حوش عيسى

الانتهاء من تشطيب المبنى الادارى لمركز شباب نفرة بسنهور- المجمع الزراعى ووحدة الاسعاف- مجمع الخدمات بقرية نديبة - بمركز دمنهور .