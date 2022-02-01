/676698/محمد-إسماعيل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-الحجز-الإداري-على-جمعية-الاندية-الاجتماعية-والثقافية بمطروح

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن إجراء الحجز الإداري على جمعية الاندية الاجتماعية والثقافية، حيث ان جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية ( النادي الاجتماعي ) والمقيدة برقم 77 لسنة 1983 والكائنة بمحافظة مرسى مطروح تم تخصيص إليها المنطقة الساحلية التي تقع أمام النادي الاجتماعي، وذلك بموافقة محافظ مرسى مطروح.

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جمعية الأندية الاجتماعيه والثقافيه

وأوضح النائب محمد إسماعيل فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى قيام رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح بانذار جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية بأجراء الحجز الإداري على الجمعيه مستندا على ان الجمعيه قامت باستغلال قطعة الارض بطريقة الخفيه وذلك يتنافى مع قرار التخصيص الصادر من السيد محافظ مرسى مطروح للجمعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، إنه وفقا لأحكام المادة رقم 56 من قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة ٢٠١٩ والتي تقضي الاتي ( عدم جواز الحجز على أموالها كلها او بعضها وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم وامكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليتها الجمعية وامكانية تخصيص مقرات او اراضي مملوكة لدولة لها) وطالب النائب محمد اسماعيل باحالة طلب الإحاطة للجنة الإدارة المحليه لدراسة المشكلة ووضع حلول جذريه لها.

وكان وافق مجلس الشيوخ على إحالة 6 تقارير للجان النوعية عن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لإتخاذ اللازم. وتضمنت الاقتراحات مايلى:.

النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تقدم باقتراح برغبة " لتفعيل وتطبيق نص المادة رقم 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 28/6/2014.

وتقدم النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين باقتراح برغبة لإعداد " مدونة سلوك إعلامى متكاملة". وتقدمت النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة للسماح بالحصول على ترخيص مهنة الإرشاد السياحى للمرشدين السياحيين المساهمين فى شركات سياحية أو مطاعم أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية.

وتقدمت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة بشأن تعظيم الاستفادة من الكوادر والكفاءات الموجودة في مركز تقييم واعتماد هندسه البرمجيات secc التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتقدم النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراحين برغبة أولهما فيما يخص قانون الهجرة رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣، وكذلك اقتراح برغبة لتطوير الصوت و الضوء بالأماكن السياحية في مصر.