/676699/جامعة-سوهاج-تختتم-برنامجها-التدريبي-عن-مشروعات-البحوث-التنافسية

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي "مشروعات البحوث التنافسية"، والذى استهدف أعضاء هيئة التدريس من مدرسين وأساتذة مساعدين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة أن البرنامج التدريبى يأتى ضمن حقبة برامج البحث العلمى التى تنظمها الجامعة، وذلك لإكساب المشاركين المعارف والمهارات الخاصة بإعداد مقترحات مشروعات البحوث التنافسية التى تقدم إلى الجهات المانحة لتمويل تنفيذها.

وأضاف "عبدالخالق"أن الهدف من التدريب هو تعريف المتدربين على كيفية عرض مشكله البحث وإعداد مقترح متكامل للمشروع البحثى، موضحاً أن مشروعات البحوث التنافسية تقدم إلى بعض جهات التمويل لدراستها وإختيار المشروع الأفضل ودعمه للباحث.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبى إشتمل علي العديد من الأساليب والأنشطة التدريبية المختلفه، والتى ضمت المحاضرات والمناقشات وورش العمل، وأيضا التعريف بالمشروعات التنافسية ،وجهات التمويل ،ومعايير إختيار المشاريع البحثية، والبنود المختلفه المتكون منها المشروع البحثى، وكيفية تقديمه وصياغته بالطريقة الصحيحة فى صوره منافسة.

وأكد عنبر أن البرنامج التدريبى إستمر على مدار يومين، وشارك به ٢٣متدرب من مختلف كليات الجامعة، بإجمالى 10 ساعات تدريبه مباشر، والتى حاضر به الدكتور إسلام الشيخ مدير وحده إدارة المشروعات بالجامعة .

حياة كريمة بسوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور العميد أ.ح سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

تناول الاجتماع مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة المشروعات المدرجة بخطة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة بقطاعي " الصحة، والتضامن الاجتماعي"، ووجه المحافظ بالبدء الفوري في أعمال إنشاء المشروعات على قطع الأراضي المستلمة والخالية من أية أبنية أو معوقات للعمل، على أن يتم حصر كامل لعدد القطع المطلوبة بالوحدات المحلية المستهدفة .