/676703/الأرصاد-الجوية-تحسن-الأحوال-الجوية-بدءا-من-الغد-وسقوط-أمطار-الخميس
تحدثت الدكتور ايمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبئوات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام المقبلة، باعثة رسالة طمأنة للمواطنين بأن البلاد سوف تشهد تحسن قي الاحوال الجوية.
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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها عبر فضائية اكسترا نيوز، منوهة أن التحسن سوف يبدأ من الغد، حيث وصول درجات الحرارة لـ 20 درجة مئوية قي العظمة، والصغرى، 10 درجات.
الأرصاد الجوية: تحسن الأحوال الجوية بدءا من الغد.. وسقوط أمطار الخميس
وأشارت غانم أنه بدءا من يوم الخميس من المتوقع ان تشهد تقلبات جوية وذلك بعد التاثر بمنخفض جوي من شأنه ان يتسبب في تساقط لأمطار بكافة المحافظات.
ونرصد في السطور التالية درجات المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات الجمهورية
القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة
والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة
مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة
سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة
قنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة
أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة
وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى -1
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