يجب إجراؤه شهريا.. الصحة تنشر مواعيد الكشف عن سرطان الثدي للمرأة

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ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، أعلنت وزارة الصحة والسكان مواعيد وأماكن الفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي مبكرا.

دوت الخليج

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" إنه لابد من توقيع الفحص الذاتي للكشف عن الاصابة بسرطان الثدي شهريا، لأهميته في اكتشاف المرض مبكرًا.

مواعيد الكشف عن سرطان الثدي بوحدات الصحة

وأكدت الوزارة أن الفحص يتم يوميا بجميع الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساءا ماعدا يوم الجمعة.

وأشارت الصحة أنه من الممكن أن تتعرف كل سيدة على مكان الوحدة الصحية التابعة لها من خلال الموقع التابع للوزراة" www.100millionseha.eg "

أو عبر الاتصال بالخط الساخن 15335.

أبرز المعلومات عن المبادرة

وتعد مبادرة صحة المرأة إحدى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حملة 100 مليون صحة، في يوليو 2019، لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية.

وجاءت تلك الحملة بعد أن عانت المرأة المصرية لعقود طويلة من مشكلات صحية متراكمة في مقدمتها الأورام السرطانية، حيث أنه طبقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية عام ٢٠١٨ ، جاء سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

واستهدفت المبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو ٢٨ مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان.

وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية" السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

نتائج حققتها مبادرة صحة المرأة

وفي آخر إحصائية صادرة في ديسمبر 2021 أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من فحص 20 مليون و 839 ألفًا و336 امرأة بداية من سن الـ18 بالمجان، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو من العام 2019.

وتم إرسال حوالي مليون و500 ألف رسالة نصية على الهواتف المحمولة لحث السيدات على الاستمرار في متابعة حالتهن الصحية ضمن المبادرة دوريًا، فضلاً عن استقبال 117 ألفًا و486 اتصالاً على الخط الساخن "15335" الخاص بتلقي الاستفسارات حول المبادرة .