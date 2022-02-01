/676706/محافظ-قنا-يفتتح-أول-وحدة-للمناظير-الجراحية-بمستشفى-قنا-العام

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أول عملية بوحدة جراحة المناظير بمستشفى قنا العام والتي تم إنشائها بالجهود الذاتية لخدمة أكبر عدد من المرضى المترددين على المستشفى وعلاج غير القادرين وتدريب شباب الأطباء ، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان والنائب العمدة امبارك، والنائب فتحي قنديل والنائبة نجلاء باخوم والنائبة رحاب الغول أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام وعدد من القيادات التنفيذية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أوضح محافظ قنا أن تكلفة وحدة المناظير بلغت 7 ملايين جنية ، وهى تعد أول وحدة مناظير جراحية بمستشفيات محافظة قنا وتتضمن خدمات المناظير الجراحية لأقسام ( الجراحة العامة ، المسالك البولية ، النساء والتوليد ) ، مشيرًا إلي أنه تم تجهيز فريق طبي علي أعلي مستوي لتشغيل الوحدة وتدريب شباب الأطباء لثقل خبراتهم ورفع مهاراتهم بما ينعكس إيجابًا على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة .

محافظ قنا يفتتح أول وحدة للمناظير الجراحية بمستشفى قنا العام

وأكد الداودي علي اهمية دعم المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التى تساهم بفاعلية فى علاج المرضى بأحدث التقنيات العلاجية ، لافتا إلى أن استخدام هذه الأجهزة المتطورة يحدث نقلة طبية جديدة فى مجال إجراء العمليات الجراحية بمهارة وأمان وجودة عالية وهو ما يحقق رضاء المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأضاف محافظ قنا بأن المحافظة تدعم جهود المشاركة المجتمعية للنهوض بالقطاع الصحي ، والدليل علي ذلك ما تشهده مستشفى قنا العام اليوم من عمليات بوحدة المناظير الجراحية يُعد نقلة كبيرة حققها المجتمع المدني للتخفيف عن كاهل المرضى وتحسين جودة الخدمة العلاجية المقدمة، واستحداث خدمات طبية جديدة ساهمت في توفير عناء السفر والمشقة للحصول عليها في المحافظات المجاورة