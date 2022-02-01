عاجل.. السيسى يلتقى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى عهد دولة الكويت، مؤكداً على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج، والذى يعتبر جزء من أمن مصر القومى.

كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين فى مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم فى مصر وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

من جانبه، نقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس تحيات شقيقيه سمو الأمير نواف الصباح، وسمو ولى العهد مشعل الصباح، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحورى بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى، فضلاً عن النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة فى جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة فى كافة نواحى الحياة فى مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم فى مصر فى ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد فى مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصرى الكويتى لدوره الهام فى زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال فى البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصةً فى مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلاً عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار فى دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.