مصر تصدق على المعاهدة المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أودع محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقى، أصل وثيقة تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المعاهدة المُنشِئة لوكالة الدواء الإفريقية، وذلك خلال احتفالية نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقى بهذا الخصوص، بحضور مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقى ميناتا ساماتا، والدكتورة مارجريت أجاما القائم بأعمال إدارة الصحة والشؤون الإنسانية بالمفوضية.





وأعرب السفير المصرى، خلال الاحتفالية عن سعادته بانضمام مصر لهذه المعاهدة، منوها بالإيجابيات الكبيرة المُنتظرة للوكالة على صعيد توفير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة للشعوب الإفريقية، مؤكدا فى هذا السياق على الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لعمل الوكالة. بينما أعربت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقى، عن سعادتها أيضا بانضمام مصر للمعاهدة المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية، مشيرةً إلى أن العمل يجرى حاليا على استكمال خطوات تفعيل وكالة الدواء الإفريقية ومن بينها إرسال فرق التقييم خلال الفترة المُقبلة للدول التى طلبت استضافة مقر الوكالة، وكذلك الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف فى المعاهدة. وتُعدُ مصر بذلك الدولة التاسعة عشر، التى تصدق على المعاهدة المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية، والتى دخلت حيز النفاذ فى 5 نوفمبر 2021.

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