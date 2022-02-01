قومى المرأة يشكر النائب العام لطلب معاونى نيابة من الإناث

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، فى بيان اليوم، أن هذه لحظة تاريخية، متوجهة بخالص التحيات إلى الإرادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة المصرية فى تولى كافة المناصب دون أى تمييز وللنائب العام الذى ذلل كل الصعاب.
وقالت رئيسة المجلس: "إن هذا الإعلان هو حلم تاريخى وبه تعد المرأة قد حصلت على كافة حقوقها الدستورية فى تولى كافة المناصب القضائية دون أى تمييز"، وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد لجميع المتقدمات.
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