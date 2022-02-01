التعليم العالى: افتتاح أعمال المدرسة الشتوية الرابعة للأطياف

ويُشارك بالمدرسة الشتوية الرابعة للأطياف، خلال العام الحالى 90 مشاركا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، وسيتم تقسيمهم إلى مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء، والبيئة، والفيزياء الحيوية، وعلوم المواد؛ بهدف التعريف بأحدث المُستجدات فى علوم الأطياف وتطبيقاتها، وتوفير فرص الاحتكاك لشباب الباحثين؛ لرفع المهارات ومواكبة التطور فى علوم الأطياف.
وفى كلمته، أكد جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، على أهمية التعاون وتكامُل الإمكانيات البحثية لتأهيل شباب الباحثين، والدفع لزيادة المُخرجات البحثية، مُتمثلة فى زيادة الأبحاث المنشورة فى هذا المجال، وتحويلها إلى تطبيقات صناعية بما يُحقق أهداف التنمية المُستدامة.
وأوضح عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن الهدف من مشاركة المعهد فى هذه المدرسة هو تأصيل فكرة تحويل المُخرجات البحثية إلى منتج صناعى يكون له مردود على الدولة والمجتمع البحثى.
وأضاف مدحت إبراهيم مدير مركز النانوتكنولوجى بالجامعة البريطانية ورئيس المدرسة، أن علم الأطياف يُستخدم فى التعرف على تركيب المادة سواء أنوية أو ذرات أو جزيئات، ويتم ذلك عن طريق دراسة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على المادة.
وعلى هامش الافتتاح، نظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زيارة تفقدية قام بها الضيوف، لبعض المعامل ووحدات المعهد البحثية.
الجدير بالذكر أن تطبيقات علم الأطياف يشمل علوم المواد، والتعرف على الكواكب، والنجوم وكل ما يُحيط بنا فى الكون، من خلال رصد وتحليل الأطياف التى تأتى إلينا من الفضاء، وتقوم وحدة النانوتكنولوجى بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع الجهات المُشاركة فى المدرسة، لتصنيع مواد خاصة لصناعة برامج الفضاء، كما هو فى استراتيجية المعهد البحثية.
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