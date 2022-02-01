القومى للمرأة يتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، لإعلانه عن طلب النيابة العامة لمعاونى النيابة من ذكور وإناث دفعة 2021. وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها مؤكدة أن هذه لحظة تاريخية ، متوجهة بخالص التحيات إلى الإرادة السياسية المؤمنة بحقوق المرأة المصرية في تولي كافة المناصب دون أي تمييز و للنائب العام الذى ذلل كل الصعاب ، مشيرة إلى أن هذا الإعلان هو حلم تاريخى وبه تعتبر المرأة قد حصلت على كافة حقوقها الدستورية فى تولى كافة المناصب القضائية دون أي تمييز. وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد لجميع المتقدمات.

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