مصر تصدق على المعاهدة المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية

قام السفير محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بإيداع أصل وثيقة تصديق السيد رئيس الجمهورية على المعاهدة المُنشِئة لوكالة الدواء الإفريقية، وذلك خلال احتفالية نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص، بحضور مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي "ميناتا ساماتا"، والدكتورة "مارجريت أجاما" القائم بأعمال إدارة الصحة والشئون الإنسانية بالمفوضية.

وقد أعرب السفير المصري خلال الاحتفالية عن سعادته بانضمام مصر لهذه المعاهدة، منوهاً بالإيجابيات الكبيرة المُنتظرة للوكالة على صعيد توفير أدوية ولقاحات آمنة وفعالة للشعوب الإفريقية، مؤكداً في هذا السياق على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لعمل الوكالة. بينما أعربت مفوضة الصحة والشئون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي عن سعادتها أيضاً بانضمام مصر للمعاهدة المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية، مشيرةً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال خطوات تفعيل وكالة الدواء الإفريقية ومن بينها إرسال فرق التقييم خلال الفترة المُقبلة للدول التي طلبت استضافة مقر الوكالة، وكذلك الإعداد لمؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة.

وتُعدُ مصر بذلك الدولة التاسعة عشر التي تصدق على المعاهدة المنشئة لوكالة الدواء الإفريقية، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 نوفمبر 2021.