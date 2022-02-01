/676711/ضمن-برنامج-التنمية-المحلية-بصعيد-مصر-محافظ-سوهاج-يترأس-اجتماعا-لمناقشة-خطط-دعم-التكتلات-الاقتصادية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة خطط دعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظة خاصة تكتلي " التلي بجزيرة شندويل، والأثاث بطهطا " ونسب التطور بها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور الدكتورة نجاة موسى مدير وحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ، وأعضاء المكتب الاستشاري لدعم التكتلات الاقتصادية بالبرنامج.

محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لمناقشة خطط دعم التكتلات الاقتصادية

وتضمن الاجتماع لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج .

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية دعم التكتلات للحفاظ عليها وتطوير منتجاتها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرص المحافظة على دعم وتنمية الصناعات التراثية والحرفية، والعمل على وصول هذا الدعم فعليا لأصحاب تلك الحرف، مشيرا إلى أهمية الوقوف على ما تم إنجازه في تكتلي التلى والأثاث والمكاسب الفعلية من خلال المشاركة في معرض " تراثنا " بالقاهرة، لافتا إلى ضرورة دراسة المعوقات ونسب التنفيذ وما تم الوصول إليه. وأشار " الفقي " إلى أهمية التقدم في دعم تكتلي "التلي والاثاث "؛ للاستفادة منها في إعطاء دفعة قوية لدعم التكتلات الأخرى مثل " زراعة وتصدير البصل، والفاصوليا، والنسيج "، وأهمية ذلك في رفع القدرة التنافسية للتكتلات والتكامل الصناعي بين المشروعات الصغيرة والكبيرة، وزيادة الصادرات، ورفع انتاجية تلك التكتلات خلال الفترة المقبلة، وكذلك رفع جودتها من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية والمنافسة على المستوى المحلي والعالمي .

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ومن جانبه أكد الدكتور هشام الهلباوي حرص برنامج التنمية المحلية على تقديم الدعم للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالبصل والفاصوليا، بجانب تكتل التلي في جزيرة شندويل، والأثاث في طهطا، والنسيج في أخميم، مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للعاملين بتلك الصناعات، وزيادة هامش الربح لرواد الأعمال، لافتا إلى أنه تم عرض الموديلات الجديدة لأثاث طهطا على منصة " أيادي مصر "، حيث تم عمل طفرة في ورش الأثاث بطهطا من خلال تحويلها من شكل غير رسمي إلى رسمي، مضيفا أنه يتم حاليا تصميم نماذج جديدة للأثاث، ويتم التنسيق لإعادة تطوير المجمع الحرفي بطهطا من خلال تدريب القائمين على المنظومة .