شوبير: لم يتم عمل مسحة لمنتخبنا حتي الأن

يستضيف الملعب الأوليمبي لقاء مصر والكاميرون بنصف نهائي كأس أمم إفريقيا، بدلاً من ملعب "باول بيا ستاديوم"، الذي كان من المفترض أن يقام عليه اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الإعلامي احمد شوبير عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” لم يتم عمل مسحة منتخبنا حتي الان”.

غيابات منتخب مصر

فيما اللاعبين المهددين بفقدان جهوهم فى المباراة النهائية للبطولة حال تأهله، لحصولهم على إنذارات فى اللقاءات الماضية وهم: "أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.