تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعي اللواء محمد عبدالسلام المحجوب

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نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، نائب مدير المخابرات العامة المصرية ووزير التنمية المحلية الأسبق.

دوت الخليج وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتقبله في الصالحين. وكان توفي أمس اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، حيث اقيمت صلاة الجنازة فى جامع آل رشدان. هذا ونعى البرلماني مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق، والذي توفى منذ قليل. وقال النائب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: «رحل الوزير المحترم عبد السلام المحجوب، رحل الرمز الوطني الأصيل الذي أمضى زهرة شبابه ضابطا في جهاز المخابرات العامة المصرية، ثم محافظا للإسكندرية وبعدها تولى منصب وزير التنمية المحلية، رحل الرجل الإنسان الذي أحبه أهالي الإسكندرية، وأحبه المصريون جميعا». وتابع بكري: «كان رجلا نزيها وشريفا ومجتهدا، رحم الله الوزير عبد السلام المحجوب والعزاء للأسرة ولكل المصريين».

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