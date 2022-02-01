نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل.. التقديم في مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢ “شروط – رابط – الأوراق” أخبار التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم ٢٠٢٢ ، ما زلنا نواصل تقديم المزيد فيما يخص أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم ومعلمة في المدارس بجميع أنحاء الجمهورية المصرية، وذلك تزامناً مع الإعلان عن نية رئاسة الوزراء بتكليف وزارة التربية والتعليم عقد مسابقة 30 ألف معلم ، فمن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على تفاصيل التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 ، والتعريف ببعض الإجابات على تساؤلات الكثير من الأشخاص فيما يخص شروط مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢ ، وما هي الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل تقديمها وإتمام عملية التقديم في مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم.

التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم ٢٠٢٢

التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 ، صرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعيين 30 ألف معلم وإقامة مسابقة وزارة التربية والتعليم ، وذلك بهدف سد العجز الموجود في بعض من المدارس المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت فتح باب التقديم في مسابقة 120 ألف معلم وتم الانتهاء من كافة الإجراءات والإعلان عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 120 ألف معلم، وبالفعل تم تعيين عدد من المعلمين والمعلمات في المدارس بعقود مؤقتة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن جميع المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم ضمن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 120 ألف معلم الماضية لا يتأثرون بالمسابقة الجديدة التي ستعلن عن تفاصيلها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة المقبلة، كما سيتم الكشف عن تفاصيل مسابقة وزارة التربية والتعليم 30 ألف معلم وسيتم صدور بيان رسمي عن أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022، وبالتحديد خلال شهر مايو المقبل حسب ما صرحت بعض المصادر القريبة والمطلعة.

شروط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2022

وخلال ما يتم تداوله من أخبار عن مسابقة التربية والتعليم فهناك العديد من الصفحات الإلكترونية الموثقة والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لتقديم بعض الأخبار والتفاصيل عن مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم 2022 ، قد نشرت شروط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2022 ، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم تربوي بالإضافة إلى شهادة مؤهل جامعي. لا يجب أن يكون المتقدم شاغلاً أي وظيفة حكومية سواء كان بالعقد أو التعيين. لا يجب أن يكون للمتقدم أقارب ضمن قيادات الوزارة أو في مديريات التربية والتعليم. شهادة حسن السير والسلوك وألا يكون عليه أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون المتقدم في نفس النطاق السكني الخاص بالإدارة التعليمية.

الأوراق المطلوبة التقديم في مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢

ونشرت نفس الصفحات الإلكترونية والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص رصد أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم ، الأوراق والمستندات المطلوبة بهدف التقديم في مسابقة 30 ألف معلم وزارة التربية والتعليم ، والتي جاءت كالآتي:

أصل المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم – شهادة الميلاد – صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – صورة من قيد عائلي. فيش وتشبيه – 2 صورة شخصية – شهادة طبية من مستشفى حكومية تثبيت اللياقة البدنية – صورة من شهادة التجنيد بالنسبة للذكور – أما الإناث لا بد من وجودة شهادة تؤكد تأدية الخدمة العامة.

أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022

وخلال متابعتنا المستمرة لما يخص أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم 2022 ، وفيما تفاصيل التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة الانتهاء من وضع استراتيجية لتعيين 30 ألف معلم ضمن مسابقة التربية والتعليم والتي سيتم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بها خلال الفترة القادمة والتي ستكون خلال الخمس سنوات المقبلة.

موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

وفيما يخص موعد مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 ، فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً الوزارة بسرعة الانتهاء من إعداد التقرير النهائي الخاص بكافة الاحتياجات للوزارة بهدف الإعلان عن فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم ٢٠٢٢ ، فمن المرجح أن يتم بدء التقديم في مسابقة 30 ألف معلم ، مع بداية العام الدراسي الجديد ، أو خلال شهر مايو المقبل، وذلك حسب ما صرحت به الكثير من المصادر التربوية المطلعة والقريبة.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2022

قراءنا الكرام وبالأخص جميع الراغبين في إتمام عملية التقديم في مسابقة التربية والتعليم 30 ألف معلم ٢٠٢٢ ، لم يتم الكشف أو الإعلان بشكل رسمي عن رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم حتى اللحظة ، ومن المرجح أن يتم تفعيل رابط مسابقة التربية والتعليم عما قريب ، وسيكون هذا الرابط تابع لموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سنوافيكم به وإرفاقه عبر هذه الصفحة من خلال تحديث مستمر أو من خلال تقارير أخرى متتالية تخص رصد أخر أخبار مسابقة التربية والتعليم.