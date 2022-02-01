/676720/أحمد-حجازي-يغادر-معسكر-المنتخب-بالكاميرون-ويتوجه-لألمانيا-لإستكمال-علاجه

يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك ، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

وياتي أحمد حجازي ثاني لاعبي المنتخب الوطني، يتوجه لألماني بسبب الإصابات، وكان أكرم توفيق أول الراحلين، بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي.

غيابات منتخب مصر

فيما اللاعبين المهددين بفقدان جهوهم فى المباراة النهائية للبطولة حال تأهله، لحصولهم على إنذارات فى اللقاءات الماضية وهم: "أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

مصر تضغط على المغرب

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

أحمد حجازي

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.