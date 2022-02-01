/676724/شيكابالا-يقود-تشكيل-الزمالك-أمام-طلائع-الجيش

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وودع الزمالك كأس الرابطة بشكل رسمي، بالرغم من الفوز في اللقاء السابق على سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد عواد

عبد الشافي – عبد الغني - أحمد زكي – محمد طارق

عبد الله جمعة – ماجد هاني - إسلام جابر – شيكابالا – أوناجم

عمر السعيد

البدلاء كل من: السيد عطية و حسام عبد المجيد و "بيسو" وسيد نيمار و "روقا" و سيف جعفر ويوسف أسامة وحسام أشرف و اوباما

أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.

أحمد عيد يقطع إعارته مع الإسماعيلي ويعود للزمالك

قطع اللاعب الشاب أحمد عيد إعارته مع الإسماعيلي بناء على رغبته بالعودة لنادي الزمالك، خلال موسم الإنتقالات الشتوي الحالي.

وسيعود اللاعب لصفوف القلعة البيضاء في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق، بسبب عدم القدرة على قيد صفقات جديدة، تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لفترتين.

وجاءت رغبة أحمد عيد بالعودة للزمالك بسبب عدم مشاركته بشكل كبير مع الإسماعيلي، ليتفق مع مسئولوا الدراويش على قطع الإعارة والعدة للقلعة البيضاء.

ويشغل أحمد عيد مركز الظهير الأيمن، ويمتلك الزمالك في تلك المركز حازم إمام والدولي التونسي حمزة المثلوثي.