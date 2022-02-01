رئيس صحة النواب يتحدث ل دوت الخليج عن أخر مناقشات مشروع قانون المجلس الصحي المصري«فيديو»

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دوت الخليج

قانون المجلس الصحي المصري

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالنواب، فى لقائه مع موقع دوت الخليج، أن المجلس الصحي يعتبر هيئة علمية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، موضحا أن هدفها الأساسي هو التدريب والتعليم لأعضاء الفريق الطبي بكل تخصصاته، كالأسنان والتمريض والطب البيطري والعلاج الطبيعي، من خلال إجراء امتحانات مزوالة مهنة وعمل برنامج تدريب للتخصصا ثم امتحان التخصص وهو ما يطلق عليه البورد التخصص المصري.

وقال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون يهدف إلى منح شهادة موحدة تتضمن العديد من البوردات كالماجستير والزمالة، التي يتم الحصول عليها فى شهادة واحدة لجميع الاطباء.

واوضح أشرف حاتم ، أن الشهادات المهنية التي يمنحها المجلس الصحي، مهمتها التدريب والتأهيل واكساب المهارات، للأطباء منذ التخرج وحتي التخصص، لافتا إلى أن شهادة التخصص توجد فى أمريكاوظاوربا منذ ما يقرب من 50 عام.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد احال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

ووفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016. وينص مشروع القانون علي أن المجلس الصحي المصري هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر. وحدد مشروع القانون، أهداف المجلس الصحي المصري، فنص علي أنه يهدف إلي رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، ويهدف إلي تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

وبحسب مشروع القانون، تتضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري، وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

كما يختص المجلس بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ووضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

ويتولي المجلس الصحي المصري، وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة، وتحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي.