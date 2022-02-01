676730

/676730/بعد-موافقة-صحة-النواب-عليه-تعرف-على-الملامح-الرئيسية-لمشروع-قانون-المجلس-الصحي-المصري

المجلس سيكون هيئة عامة للتدريب الإلزامي للأطباء.. ويختص بوضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف حاتم، بشكل نهائي على مشروع قانونالمجلس الصحي المصري، خلال اجتماع اللجنة اليوم، وسط حضور من ممثلي الحكومة، وذلك بعد إجراء تعديلات ببعض المواد.. وفي هذا السياق يستعرض "دوت الخليج" أبرز الملامح الرئيسية لمشروع القانون.

دوت الخليج

وفقًا لمشروع القانون؛ سيكون المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

في حال إنشاءه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

اختصاصات المجلس :

ويختص المجلس الصحي المصري، بحسب مشروع القانون، بالآتي: