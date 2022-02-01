/676732/لجنة-التعليم-بالشيوخ-تقوم-بزيارة-ميدانية-لجامعة-الدلتا-التكنولوجية-بالمنوفية

قام وفد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بزيارة ميدانية لجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية برئاسة الدكتور أحمد البدري وكيل اللجنة، حيث كان في استقبال وفد اللجنة الدكتور هشام عبدالخالق رئيس الجامعة والدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني.

دوت الخليج

جاءت الزيارة في إطار الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أكمل نجاتي الخاص بالوقوف على سياسات وزارة التعليم العالي نحو تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد البدري وكيل اللجنة، على أهمية تطوير التعليم الفني في مصر كرافد مهم لعمالة ماهرة ومدربة تتوافق مع سوق العمل، مشدداً على ضرورة العمل على تغيير ثقافة المجتمع المصرى في النظر اللي التعليم الفني.

لجنة التعليم بالشيوخ تقوم بزيارة ميدانية لجامعة الدلتا التكنولوجية بالمنوفية

وأشار إلي أن التوسع في انشاء الكليات التكنولوجية وما تتميز به من مرونة في تغيير برامجها وفقاَ لاحتياجات الدولة سيساهم في تغيير هذه الثقافة وتعظيم المردود لكافة أطراف المجتمع.

وشددت النائبة راجية الفقي، على ضرورة أن تكون المصروفات المقررة في الجامعات التكنولوجية مناسبة لدخل الأسر متوسطة الدخل، لافتة إلي أهمية دور وزارة التضامن في دعم الطلبة التي لا تستطيع دفع المصروفات حتى تستطيع تلك الجامعات أن تقوم بدورها إزاء المجتمع.

من جانبها، ثمنت النائبة هبة مكرم، البرامج التي يتم تطبيقها في الجامعات الأهلية، مشيدة بدور الجامعات التكنولوجية في إخراج طلبة ذوي مهارات تكنولوجية وعلمية ولغوية، لافتة أن ذلك يتطلب إدارة قوية لا تهتم بنسب النجاح بقدر الاهتمام بأن يكون الخريج على مستو عال من العلم والجدارة.

وأشاد النائب علاء الدين مصطفى، بالتجربة، مشيراً إلي أن طلاب هذه الجامعات أمل مصر، مؤكداً ضرورة الاهتمام بهم علمياً واجتماعياً لضمان خريج مناسب.

من جانبه، أبدي الدكتور هشام عبدالخالق رئيس الجامعة، سعادته بزيارة اللجنة، مؤكداً أن الجامعة أنشئت وفق القرار الجمهوري رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩، موضحاً أنها تسعى لتقديم تعليم تكنولوجي متميز يضمن إعداد الخريجين بمستوى قادر على المنافسة والعمل الجماعي وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وأشار إلي أن الطاقة الاستيعابية للجامعة ٢٠٠٠ طالب يدرس بها حالياً ١٠٥١ طالب، موضحاً أن الإقبال عليها يزداد سنوياً لدرجة أن نسبة المتقدمين هذا العام زادت أربعة أضعاف العام الماضي، لافتا أن الجامعة تقبل طلاب الثانوي العام والمعاهد والدبلومات الفنية.

وأشار إلي أن برامج الدراسة بالجامعة تتضمن تكنولوجيا السيارات وعلوم الهندسة الثلاثة ميكانيكا وكهرباء وبرمجة، لافتا أن الجامعة تسعى لفتح برامج جديدة في تكنولوجيا السكة الحديد والتبريد والتكييف وإدارة المخلفات وكذلك تكنولوجيا الصناعات الدوائية.

وقام أعضاء اللجنة، يرافقهم رئيس الجامعة وطاقم التدريس بعمل جولة شاهدوا فيها معامل الجامعة ومدرجات الدراسة واستمعوا الي شرح تخصصي لكيفية عمل الآلات وتدريب الطلاب عليها كما استمعوا الي طلاب الجامعة الذين اشادوا بمستوى التعليم الذي يتلقونه مؤكدين حسن اختيارهم لهذا المجال.

وأشاد أعضاء اللجنة، بما رأوه مؤكدين دعمهم لكل مامن شأنة أن يمثل دفعاَ لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر.