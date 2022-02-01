/676735/تشكيل-طلائع-الجيش-لمواجهة-الزمالك-في-كأس-الرابطة-المصرية

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وودع طلائع الجيش البطولة رسمياً مع الزمالك، بالرغم من فوز القلعة البيضاء اللقاء الماضي أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3/1.

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف – خالد سطوحي – محمد الجويني – حسن مجدي

خط الوسط: عمرو السيسي – علي محمد أحمد – علي حمدي محمود – أحمد سمير – عبد الرحمن شيكا

خط الهجوم: رجب عمران

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد عواد

عبد الشافي – عبد الغني - أحمد زكي – محمد طارق

عبد الله جمعة – ماجد هاني - إسلام جابر – شيكابالا – أوناجم

عمر السعيد

البدلاء كل من: السيد عطية و حسام عبد المجيد و "بيسو" وسيد نيمار و "روقا" و سيف جعفر ويوسف أسامة وحسام أشرف و اوباما

أحداث مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز الاول له في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، والذي جاء على حساب نادي سيراميكا كليوباترا، في لقاء الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة من البطولة.

أهداف المباراة

رد يوسف أوباما بالهدف الثاني في الشوط الأول في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح على يسار الحارس عامر عامر.

وجاء وليد عبد المنعم بالهدف الثالث للزملك في المباراة، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، من خلال هجوم مرتد لصالح الزمالك عن طريق سيسيه الذي أرسل كرة عرضية من يمين منطقة الجزاء حاول وليد عبد المنعم تشتيت الكرة لتسكن الشباك.

رد سيراميكا كليوباترا بأول أهدافه في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، عن طريق شادي حسين، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها، ونفذها بنجاح على يسار حارس مرمى الزمالك بنجاح.