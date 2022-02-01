مروان يونس ينضم لأبطال مسلسل «شغل عالي»

دوت الخليج يرصد تعاقد مروان يونس على مسلسل «شغل عالي».

فيفي عبده تشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل «شغل عالي»

تستعد الراقصة فيفي عبده، بالتعاون مع الفنانة المتألقة شيرين رضا، للمشاركة في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل «شغل عالي» والذي كان يحمل اسم «اللعب على الكبار»، سابقًا.

لم يعلن مرقس عادل مخرج المسلسل، أي تفاصيل حتى الآن عن العمل واكتفى بنشر إعلانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يبحث فيه عن ممثلين للمشاركة بالمسلسل، وعلق قائلا: عايزين شغل عالي.

آخر أعمال مروان يونس

يذكر أن «مسلسل الجسر»، آخر أعمال مروان يونس، والذي يعرض حاليًا عبر أحد المنصات الإلكترونية، وكذلك مسلسل ستات بيت المعادي ونمرة اتنين، أما في السينما شارك في فيلمي الفيل الأزرق 2، وكذلك فيلم عروستي.

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.

أبطال مسلسل الجسر

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من قصة وإخراج بيتر ميمي.