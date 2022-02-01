/676705/إبراهيم-عسكر-صندوق-مكافحة-الادمان-يخضع-للمعايير-الدولية-لتقييم-البرامج-الوقائية-والعلاجي

تحدث الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، عن تفاصيل الخطة العربية الخاصة بمكافحة الإدمان، منوها غلى اطلاق وزارة التضامن إعداد مشروع خطة عربية لمكافحة الإدمان من 2022 إلى 2026.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج هذا الصباح المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يعتمد على متن قوي من المناهج والتقارير العلمية المعنية في هذا الأمر، كما انه يخضع للمعايير الدولية لتقييم البرامج الوقائية والعلاجية.

إبراهيم عسكر: صندوق مكافحة الادمان يخضع للمعايير الدولية لتقييم البرامج الوقائية والعلاجي

وأضاف، أنه عند إطلاق الاستراتيجية القومية لمكافحة الإدمان في عام 2015 تم عمل مسح شامل في عام 2014 علي مستوي محافظات الجمهورية لتوضيح ومعرفة أهم أنواع المخدرات المنتشرة والمحافظات المنتشر بها تعاطي المخدرات، وتم عمل خطة استراتيجية خمسية من عام 2015 إلي عام 2020م.