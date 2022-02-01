الحالة المرورية: خريطة الكثافات فى القاهرة والجيزة (احذروا هذه الطرق)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند محور 14 مايو للمتجه إلى ميدان سموحة ومحور فيكترا مانيول، كما شهد مطلع كوبرى محرم بك، وطالب بسلوك محور المحمودية لتخفيف الأحجام المرورية من غرب وشرق المحافظة.

وذكر أن انحسرت الأحجام فى محافظة الشرقية بشارع الجامعة بمدينة الزقازيق، ، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات متوقعة خلال اليوم خصوصًا عند شارع المديرية المتجه إلى ميدان المحطة، وظهرت بعد الكثافات فى محافظة أسيوط خصوصًا بمحور يسرى راغب ومنزل كوبرى فيصل والمتجه إلى مناطق الإبراهيمية، وشهدت القليوبية بعض الكثافات بالطريق الزراعى وطالب بسلوك محور بنها الحر.

وتابع :"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق أعلى طريق الواحات ومناطق طريق الكنيسة، والمنيب والمتجه إلى الأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات فى شارع مراد نتيجة الأعمال وطالب المتجه إلى المهندسين والكيت كات سلوك شارع الجامعة، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى كورنيش النيل وطالب المتجه إلى جاردن سيتى والمعادى، طالب باستخدام محور الأوتوستراد، كما شهد أعلى كوبرى الحدائق كثافات مرتفعة وطالب بسلوك شارع لطفى السيد، أما الخارج من التجمعات سلوك محور الفريق العصار وتحيا مصر، وطالب الابتعاد عن كوبرى الأزهر واستخدام نفق الأزهر.



ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات فى الممنوع، والتسبب فى إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 350، والعتبة 451، وجراج التحرير 700، والأوبرا 370مكان خالى.