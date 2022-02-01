محافظ الإسكندرية يكلف بتكثيف حملات النظافة وتجميل الحدائق

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة النظافة لتكثيف حملات النظافة وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها أولا بأول، مع ضرورة العمل على زيادة المساحات الخضراء فى مختلف أحياء المدينة.





وذكر بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن المختصين نسقوا مع شركة نهضة مصر لرفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما تابع رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة المهندس عادل جابر، عمليات رفع كفاءة المزروعات بالجزر الوسطى فى الكورنيش بنطاق حى شرق، كما تم رفع المخلفات الصلبة والقمامة من ميدان 15 مايو فى سيدى جابر، ورفع 3 أطنان مخلفات ونواتج تطهير شنايش من العوايد حتى المهاجرين فى الاتجاهين، بالإضافة إلى رفع 8 أطنان أتربة من أسفل كوبرى أبوسليمان ومنطقة كوبرى الناموس.

وقامت شركة نهضة مصر برفع 46 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 186 ألف طن مخلفات طبية، خلال أسبوع، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصًا على الصحة العامة للمواطنين.