محافظ مطروح يعتمد كشوف الحصول على 80 وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب، أعمال اللجنة العليا للإسكان، والتصديق على الكشوف المبدئية لمن تنطبق عليهم الشروط للحصول على 80 وحدة سكنية بمنطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح؛ وفقا للضوابط والشروط المعمول بها، والمتقدمين عليها.





وأوضح محافظ مطروح -حسب بيان- أن أعمال اللجنة أسفرت عن استيفاء 892 مواطنا للشروط، ورفض 404 مواطنين؛ كنتيجة مبدئية لعدم انطباق الشروط والضوابط عليهم، والتى تم توضيحها بالكشوفات، مؤكدا حرص كل الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية على تحقيق العدل والمساواة بكل شفافية بين أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال تشكيل لجنة من الشعبيين والتنفيذيين؛ لفحص ملفات جميع المتقدمين للحصول على الوحدات؛ وفقا للأكثر استحقاقا لضمان العدالة فى التوزيع دون تمييز لأى شخص؛ طبقا للشروط والضوابط الخاصة بإسكان الشباب والمدعمة من الدولة.

وقدم محافظ مطروح، الشكر لأعضاء لجنة الإسكان من الشعبيين والتنفيذيين، برئاسة أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للوصول إلى تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وتعاونهم مع المواطنين لتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.

من جانبه، أوضح صلاح أبوالدهب مدير صندوق الإسكان بالمحافظة، أن تلك النتيجة المبدئية للمستحقين التى اعتمدها محافظ مطروح، وسيتم فتح باب التظلمات للمستبعدين اعتبارا 2 فبراير ولمدة 15 يوما حتى 16 فبراير الجارى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة مرسى مطروح، لافتا إلى أنه من المقرر الإعداد لإجراء قرعة علنية للمستحقين بعد الانتهاء من فحص التظلمات؛ ضمانا للشفافية والحيادية.