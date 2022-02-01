وزير الرياضة: لدينا برامج متعددة لبناء الوعى لدى النشء والشباب

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جولة تفقدية بمركز شباب حلوان الجديدة، شملت الملاعب والمبنى الاجتماعى، بالإضافة إلى لقاء مرتادى المركز وكل ممارسى الرياضات بالمركز من لاعبين فى مختلف الأعمار السنية برياضات "الكارتيه، السلة، التنس الارضى، كرة القدم، كرة اليد"، وذلك فى إطار جولات الوزير التفقدية وزياراته للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف أنحاء الجمهورية.





وعقب الجولة التفقدية، افتتح صبحى مؤتمر دور وزارة الشباب والرياضة فى بناء الوعى الوطنى لدى شباب مصر، بمشاركة شباب من الأندية ومراكز الشباب من "مركز شباب حلوان الجديدة، نادى 15 مايو، مركز شباب مايو، مركز شباب المعصرة، نادى كفر العلو، نادى عزبة الوالدة، نادى منشية ناصر، نادى حلوان العام، نادى عرب راشد، مركز شباب شرق حلوان، نهضة شرق حلوان، مركز شباب كفر العلو، نادى اتحاد عرب غنيم، مركز شباب التبين، نادى زهراء حلوان- حدائق حلوان".

شهد الجولة والمؤتمر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمنطقة حلوان، والدكتور سيد حزين -وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور مصطفى مجدى - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى الانشطة الطلابية، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان.

وفى كلمته، رحب وزير الشباب والرياضة بكافة الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وشباب مراكز الشباب، قائلا:" أتشرف بوجودى مع كل هذه القيادات، وفى هذا التجمع الشبابى والرياضى الكبير "، موضحا أن الدولة المصرية أصبحت فى مكانة كبيرة، وأن نهج الدولة فى الجمهورية الجديدة هو العمل المستمر والبناء والتنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف صبحى: "الوزارة لديها برامج متعددة لبناء الوعى لدى النشء والشباب والتى من بينها برنامج "تصدوا معنا " لمواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة"، مبينا أن معركة الوعى وبناء الفكر من أهم الموضوعات التى يجب أن يلتفت إليها الشباب.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "لدينا استراتيجية لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وقمنا بإنشاء الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لتنمية وتطوير البرامج والأنشطة بمراكز الشباب، فمراكز الشباب مصنع للقيادات الشابة ولأبطال العالم، وندعم باستمرار التطوير والتنمية بمراكز الشباب".