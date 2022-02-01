تعلن الإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر عن المنحة المقدمة ضمن "برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" الإعلان السابع للعام 2021 / 2022 بهدف رفع كفاءة المؤسسات في نمو الاقتصاد القومي المصري كالاتي:
منحة للتدريب بالولايات المتحدة الامريكية لمدة فصل دراسي واحد بحد ادني ثلاثة شهور وحـد أقصى أربعة شهور بالشروط التالية:
- أن تكون المنحة في مجالي: العلوم التجارية المحاسبة أو المراجعة وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- أن يكون المتقدم للمنحة من شاغلي مجموعة الوظائف الفنية الرقابية من درجة مراجع مساعد حتى درجة مدير عام.
- ان يكون المرشح قد أمضي في الخدمة ما لا يقل عن عامين.
- حصول المرشح على (٥٢) درجة في اختبار (TOEFLIPT) أو (5,5) درجة في اختبار Academic Ielts - شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي.
- أن يقدم المرشح إقرار بعدم الحصول على إجازة خاصة او اعارة او استقالة بعد الحصول على المنحة لمدة عامين.
- أن يكون المرشح لم يسبق له الحصول على هذه المنحة من قبل.
- علماً بأن المرشح سيقدم إقرار بعدم الاعتذار عن هذه المنحة في حالة قبوله.
- على ان تقـدم طلبات المرشحين للإدارة المركزية في موعد أقصاه يـوم الخميس الموافـق 10 / 2 / 2022 مرفقاً بها.
- السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والانجليزية.
- ورقة بحثية باللغتين العربية والانجليزية.
- شهادة اجتياز اللغة بالدرجة المطلوبة.
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع: www.cdm.edu.eg
علماً بأنه لن يلتفت الي الترشيحات غير المستوفاة بالأوراق المطلوبة او التي سترد بعد الميعاد.
التنويه من موقع الجهاز على الرابط التالي: https://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_1240
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.