مد فترة التقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

تعلن الإدارة المركزية للتدريب والتعليم المستمر عن المنحة المقدمة ضمن "برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين" الإعلان السابع للعام 2021 / 2022 بهدف رفع كفاءة المؤسسات في نمو الاقتصاد القومي المصري كالاتي:

منحة للتدريب بالولايات المتحدة الامريكية لمدة فصل دراسي واحد بحد ادني ثلاثة شهور وحـد أقصى أربعة شهور بالشروط التالية:

- أن تكون المنحة في مجالي: العلوم التجارية المحاسبة أو المراجعة وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- أن يكون المتقدم للمنحة من شاغلي مجموعة الوظائف الفنية الرقابية من درجة مراجع مساعد حتى درجة مدير عام.

- ان يكون المرشح قد أمضي في الخدمة ما لا يقل عن عامين.

- حصول المرشح على (٥٢) درجة في اختبار (TOEFLIPT) أو (5,5) درجة في اختبار Academic Ielts - شرط ملزم عند تقديم المقترح البحثي.

- أن يقدم المرشح إقرار بعدم الحصول على إجازة خاصة او اعارة او استقالة بعد الحصول على المنحة لمدة عامين.

- أن يكون المرشح لم يسبق له الحصول على هذه المنحة من قبل.

- علماً بأن المرشح سيقدم إقرار بعدم الاعتذار عن هذه المنحة في حالة قبوله.

- على ان تقـدم طلبات المرشحين للإدارة المركزية في موعد أقصاه يـوم الخميس الموافـق 10 / 2 / 2022 مرفقاً بها.

- السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والانجليزية.

- ورقة بحثية باللغتين العربية والانجليزية.

- شهادة اجتياز اللغة بالدرجة المطلوبة.

ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع: www.cdm.edu.eg

علماً بأنه لن يلتفت الي الترشيحات غير المستوفاة بالأوراق المطلوبة او التي سترد بعد الميعاد.

التنويه من موقع الجهاز على الرابط التالي: https://asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_1240