كأس الرابطة.. الزمالك يهاجم الطلائع بـ أوناجم وعمر السعيد وشيكابالا أساسيا

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة. ويضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – أحمد زكي – محمد طارق خط الوسط: عبد الله جمعة – ماجد هاني – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – محمد أوناجم خط الهجوم: عمر السعيد . ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية وحسام عبد المجيد ومحمد حسام “بيسو” وسيد محمد عبد الله ومحمد أشرف “روقا” وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف ويوسف أوباما.

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